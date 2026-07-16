В Москве с января выдано более 2,5 тысячи цифровых паспортов стройобъектов

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В Москве с начала года оформили более 2,5 тысячи цифровых паспортов строительных объектов – на 72% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Цифровой паспорт становится единым источником достоверной информации об объекте на всех этапах его реализации. Благодаря этому специалисты работают с актуальными сведениями, а многие процессы выполняются автоматически, без повторного ввода данных и дополнительных согласований. Это помогает ускорить принятие решений и снизить вероятность ошибок при сопровождении строительства", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градполитики.

Он уточнил, что в первой половине текущего года цифровые паспорта оформлены в отношении более 2,5 тысячи объектов, а за аналогичный период прошлого года их получили почти 1,5 тысячи объектов.

Цифровой паспорт объединяет в едином электронном формате сведения, документы и материалы о строительном проекте.