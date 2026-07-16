В Свердловской области поручили подготовить документы для выплат жителям

Краткий пересказ от РИА ИИ Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил начать подготовку документов для выплат жителям, пострадавшим от паводка.

В первую очередь необходимо помочь людям, чье жилье пострадало, а также собрать и вывести мусор, восстановить дороги и провести дезинфекцию территорий.

Из-за сильных дождей, начавшихся 29 июня, в ряде муниципалитетов Свердловской области начался паводок, подтоплены 443 частных жилых дома и свыше 1,7 тысячи приусадебных участков.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что дал поручения начать работу по подготовке документов к выплатам жителям, пострадавшим от паводка.

"Поручил министру строительства и развития инфраструктуры организовать работу по подготовке документов для получения выплат по утрате жилья или на капитальный ремонт. Процесс был эффективно настроен в Кушве, и уже завтра люди, чье жилье пострадало от урагана, получат сертификаты на новое жилье. Аналогично должно быть во всех муниципалитетах, где люди имеют право на выплаты", – написал Паслер в своем канале на платформе "Макс" по итогам встречи с жителями, пострадавшими от паводка.

Он отметил, что в первую очередь стоят задачи помочь людям, чье жилье пострадало, собрать и вывести мусор, восстановить дороги и провести дезинфекцию территорий.

Сильные дожди начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области 29 июня, из-за обильных осадков в ряде муниципалитетов начался паводок. По последним данным ГУМЧС РФ по региону, подтоплены 443 частных жилых дома и свыше 1,7 тысячи приусадебных участков в 20 муниципалитетах.