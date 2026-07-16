Краткий пересказ от РИА ИИ Россия входит в число мировых лидеров по созданию и развитию платформ суверенных решений, заявил Максим Орешкин.

Россия удерживает передовые позиции в платформенных решениях, цифровых, финансовых и городских сервисах.

По словам Максима Орешкина, сильные решения мирового уровня рождаются там, где собственные разработки соединяются с опытом партнеров.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия входит в число мировых лидеров по созданию и развитию платформ суверенных решений - страна удерживает передовые позиции в платформенных решениях, цифровых, финансовых и городских сервисах, заявил РИА Новости замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.

"Запрос на платформы суверенных решений звучит все громче, и это закономерно, поскольку эпоха однополярного порядка завершается. Россия Китай уже входят в число мировых лидеров: Китай задает темп в развитии искусственного интеллекта, Россия удерживает передовые позиции в платформенных решениях, цифровых, финансовых и городских сервисах", - сказал Орешкин.

Замглавы администрации президента объяснил, что сильные решения мирового уровня рождаются там, где собственные разработки соединяются с опытом партнеров. При этом, по его словам, важно не только изучать мировой опыт, но и разрабатывать собственные технологии, которые будут внедряться в передовых отраслях экономики, промышленности и в повседневной жизни россиян.

Ранее в четверг в Шанхае состоялась церемония подписания соглашения об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта (ИИ), документ подписали представители России, Китая и еще более 25 стран в преддверии Всемирной конференции по ИИ.

Цель организации – расширение международного сотрудничества в сфере ИИ в соответствии с принципами устава ООН, повышение доступности технологий и услуг с использованием ИИ, продвижение безопасных, этичных и доверенных ИИ-решений.

В качестве основных функций организации заявлены в том числе повышение уровня согласованности технических стандартов, продвижение функциональной совместимости решений, поощрение усилий по развитию экосистемы на базе открытого кода.