Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия входит в число мировых лидеров по созданию и развитию платформ суверенных решений, заявил Максим Орешкин.
- Россия удерживает передовые позиции в платформенных решениях, цифровых, финансовых и городских сервисах.
- По словам Максима Орешкина, сильные решения мирового уровня рождаются там, где собственные разработки соединяются с опытом партнеров.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия входит в число мировых лидеров по созданию и развитию платформ суверенных решений - страна удерживает передовые позиции в платформенных решениях, цифровых, финансовых и городских сервисах, заявил РИА Новости замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Запрос на платформы суверенных решений звучит все громче, и это закономерно, поскольку эпоха однополярного порядка завершается. Россия и Китай уже входят в число мировых лидеров: Китай задает темп в развитии искусственного интеллекта, Россия удерживает передовые позиции в платформенных решениях, цифровых, финансовых и городских сервисах", - сказал Орешкин.
Замглавы администрации президента объяснил, что сильные решения мирового уровня рождаются там, где собственные разработки соединяются с опытом партнеров. При этом, по его словам, важно не только изучать мировой опыт, но и разрабатывать собственные технологии, которые будут внедряться в передовых отраслях экономики, промышленности и в повседневной жизни россиян.
Ранее в четверг в Шанхае состоялась церемония подписания соглашения об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта (ИИ), документ подписали представители России, Китая и еще более 25 стран в преддверии Всемирной конференции по ИИ.
Цель организации – расширение международного сотрудничества в сфере ИИ в соответствии с принципами устава ООН, повышение доступности технологий и услуг с использованием ИИ, продвижение безопасных, этичных и доверенных ИИ-решений.
В качестве основных функций организации заявлены в том числе повышение уровня согласованности технических стандартов, продвижение функциональной совместимости решений, поощрение усилий по развитию экосистемы на базе открытого кода.
Российскую делегацию возглавляет Орешкин. Соглашение о создании организации от российской стороны подписал глава Минцифры РФ Максут Шадаев. В состав делегации также входят представители МИД, Минэкономразвития, администрации президента и ведущих отечественных компаний в сфере ИИ.