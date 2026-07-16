В аэропорту Жуковский ввели ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту «Жуковский» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Жуковский", сообщает Росавиация.
"Аэропорт "Жуковский" (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении в канале на платформе "Макс".
В Жуковском ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
4 января, 16:57