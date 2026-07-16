Доктор наук рассказала, как правильно поливать огород в жару

Краткий пересказ от РИА ИИ Регулярный дневной полив огорода в жару не рекомендуется, лишь в критических случаях допустим полив под корень.

Лучше поливать растения редко, но обильно, направляя воду под корень и увлажняя почву на глубине до 30 сантиметров.

Оптимальное время для полива — раннее утро (с шести до девяти часов), но возможна альтернатива — вечерний полив, если ночи не прохладные.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Регулярный дневной полив огорода в жару не рекомендуется, лишь в критических случаях допустим полив под корень, рассказала доктор сельскохозяйственных наук, доцент, заведующая кафедрой ХимБиотех Московского Политеха Нина Мясищева.

"Только если растения начали увядать и ситуация критическая, допускается аккуратный полив под корень даже днем. Но делать это регулярно не рекомендуется. Лучше поливайте растения редко, но обильно, почва должна быть увлажнена на глубине до 30 сантиметров, воду лучше направлять прямо под корень, а для сохранения влаги можно использовать мульчу", - сказала Мясищева "Газете.Ru"

По словам эксперта, также важно проверять влажность грунта перед поливом: поверхностное ежедневное увлажнение приносит меньше пользы, чем глубокий полив несколько раз в неделю. Кроме того, резкий контраст между холодной водой из скважины и перегретой почвой травмирует корни, нарушая их способность впитывать влагу, а вода часто испаряется, не достигая цели, добавила Мясищева.

"Лучше поливать растения утром, оптимальное время - раннее утро (с шести до девяти часов). В это время почва еще прохладная, вода успевает впитаться до наступления зноя. Для культур с поверхностной корневой системой (огурцы, капуста) утренний полив особенно важен", - отметила Мясищева.