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Тренер назвал главный критерий выбора спортивных очков - РИА Новости, 16.07.2026
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16:44 16.07.2026
Тренер назвал главный критерий выбора спортивных очков

Халимов: главное при выборе спортивных очков - наличие маркировки защиты от УФ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУчастники на дистанции Московского марафона - 2023
Участники на дистанции Московского марафона - 2023 - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участники на дистанции Московского марафона - 2023. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При выборе спортивных очков важно обращать внимание на наличие маркировки защиты от ультрафиолета, так как темная линза без УФ-фильтра может быть вредна, рассказал эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба "Лапино Фитнес" Эмиль Халимов.
  • Для разных условий активности (вечерние пробежки, бег и велоспорт в средней полосе, южное солнце, высокогорье) подходят очки с разной категорией светопропускания.
  • Материал линзы для спортивных очков должен быть поликарбонат или похожий ударопрочный пластик, а при примерке очки должны плотно сидеть, не давить на виски и не сползать при наклоне или повороте головы.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Затемненная линза без УФ-фильтра вреднее, чем отсутствие очков, поэтому главное при выборе спортивных очков - наличие маркировки защиты от ультрафиолета, рассказал эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба "Лапино Фитнес" Эмиль Халимов.
"Темная линза сама по себе глаза не защищает. Затемнение и фильтр ультрафиолета - это два разных свойства. Хуже того, сильно затемненная линза без фильтра вреднее полного отсутствия очков, зрачок за ней расширяется и впускает больше опасного излучения. Поэтому первым делом ищем маркировку", - сказал Халимов в беседе с "Газетой.Ru".
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По словам эксперта, также важна категория светопропускания: для вечерних пробежек подойдет нулевая, для бега и велоспорта в средней полосе - вторая или третья, для южного солнца - третья, а для высокогорья - четвертая, однако в такой категории очков садиться за руль запрещено.
Для занятий у воды пригодится поляризация, для лесных трасс - фотохромные линзы, для пасмурной погоды - желтые или оранжевые, усиливающие контраст, а серый цвет передает картинку без искажений, пояснил Халимов.
"Материал линзы для спорта - только поликарбонат и похожие ударопрочные пластики. Стеклянные линзы при падении крошатся, поэтому для активных занятий, детей и мотоциклистов они противопоказаны. Хорошая спортивная линза гнется, но не трескается, это легко проверить легким нажимом еще в магазине", - отметил эксперт.
Халимов подчеркнул, что при примерке очки должны плотно сидеть, закрывая свет сбоку, но не давить на виски. Если при наклоне или резком повороте головы оправа сползает - модель не подходит, отметил эксперт. Он добавил, что прорезиненные носоупоры и заушники держат очки даже на мокром лице, а для игровых видов выручает ремешок на затылок. Вентиляция и покрытие против запотевания важнее модного логотипа, заключил Халимов.
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