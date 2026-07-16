Краткий пересказ от РИА ИИ При выборе спортивных очков важно обращать внимание на наличие маркировки защиты от ультрафиолета, так как темная линза без УФ-фильтра может быть вредна, рассказал эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба "Лапино Фитнес" Эмиль Халимов.

Для разных условий активности (вечерние пробежки, бег и велоспорт в средней полосе, южное солнце, высокогорье) подходят очки с разной категорией светопропускания.

Материал линзы для спортивных очков должен быть поликарбонат или похожий ударопрочный пластик, а при примерке очки должны плотно сидеть, не давить на виски и не сползать при наклоне или повороте головы.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Затемненная линза без УФ-фильтра вреднее, чем отсутствие очков, поэтому главное при выборе спортивных очков - наличие маркировки защиты от ультрафиолета, рассказал эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба "Лапино Фитнес" Эмиль Халимов.

"Темная линза сама по себе глаза не защищает. Затемнение и фильтр ультрафиолета - это два разных свойства. Хуже того, сильно затемненная линза без фильтра вреднее полного отсутствия очков, зрачок за ней расширяется и впускает больше опасного излучения. Поэтому первым делом ищем маркировку", - сказал Халимов в беседе с "Газетой.Ru"

По словам эксперта, также важна категория светопропускания: для вечерних пробежек подойдет нулевая, для бега и велоспорта в средней полосе - вторая или третья, для южного солнца - третья, а для высокогорья - четвертая, однако в такой категории очков садиться за руль запрещено.

Для занятий у воды пригодится поляризация, для лесных трасс - фотохромные линзы, для пасмурной погоды - желтые или оранжевые, усиливающие контраст, а серый цвет передает картинку без искажений, пояснил Халимов.

"Материал линзы для спорта - только поликарбонат и похожие ударопрочные пластики. Стеклянные линзы при падении крошатся, поэтому для активных занятий, детей и мотоциклистов они противопоказаны. Хорошая спортивная линза гнется, но не трескается, это легко проверить легким нажимом еще в магазине", - отметил эксперт.