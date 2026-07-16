Минцифры рассказало, сколько россиян пользуется запретом спам-обзвонов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Опцией запрета спам-обзвонов россияне воспользовались более 340 тысяч раз с сентября прошлого года.
- Количество случаев онлайн-мошенничества снизилось на 90 тысяч по итогам прошлого года.
- Благодаря мерам по борьбе с мошенничеством число киберпреступлений за последние полгода сократилось на 30%.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россияне воспользовались опцией запрета спам-обзвонов более 340 тысяч раз с момента запуска функции, то есть с сентября прошлого года, рассказало Минцифры.
"Появилось право отказаться от массовых обзвонов и рассылок. Опцией запрета обзвонов абоненты воспользовалось более 340 тысяч раз", - сообщило ведомство в своем канале в "Максе".
По итогам прошлого года количество случаев онлайн-мошенничества уже снизилось на 90 тысяч. Кроме того, самозапрет на кредиты установили уже более 30 миллионов раз, на договоры связи - почти 2 миллиона. Также министерство напомнило, что на "Госуслугах" можно увидеть все оформленные абонентские номера и заблокировать ненужные или подозрительные - сервисом воспользовались уже более 200 миллионов раз.
Минцифры привело актуальные данные МВД: так, благодаря мерам по борьбе с мошенничеством число киберпреступлений за последние полгода по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократилось на 30% - до 252,9 тысячи с 371,4 тысячи.
Правительство РФ ведет активную работу для защиты граждан, вводя меры для противодействия телефонным и онлайн-мошенникам. Так, первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня прошлого года. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. А в июне этого года был принят еще один пакет мер. Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявлял, что правительство планирует внести третий пакет в Госдуму осенью.