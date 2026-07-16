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Минцифры рассказало, сколько россиян пользуется запретом спам-обзвонов - РИА Новости, 16.07.2026
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13:58 16.07.2026
Минцифры рассказало, сколько россиян пользуется запретом спам-обзвонов

Минцифры: россияне воспользовались опцией запрета обзвонов более 340 тысяч раз

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Опцией запрета спам-обзвонов россияне воспользовались более 340 тысяч раз с сентября прошлого года.
  • Количество случаев онлайн-мошенничества снизилось на 90 тысяч по итогам прошлого года.
  • Благодаря мерам по борьбе с мошенничеством число киберпреступлений за последние полгода сократилось на 30%.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россияне воспользовались опцией запрета спам-обзвонов более 340 тысяч раз с момента запуска функции, то есть с сентября прошлого года, рассказало Минцифры.
"Появилось право отказаться от массовых обзвонов и рассылок. Опцией запрета обзвонов абоненты воспользовалось более 340 тысяч раз", - сообщило ведомство в своем канале в "Максе".
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По итогам прошлого года количество случаев онлайн-мошенничества уже снизилось на 90 тысяч. Кроме того, самозапрет на кредиты установили уже более 30 миллионов раз, на договоры связи - почти 2 миллиона. Также министерство напомнило, что на "Госуслугах" можно увидеть все оформленные абонентские номера и заблокировать ненужные или подозрительные - сервисом воспользовались уже более 200 миллионов раз.
Минцифры привело актуальные данные МВД: так, благодаря мерам по борьбе с мошенничеством число киберпреступлений за последние полгода по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократилось на 30% - до 252,9 тысячи с 371,4 тысячи.
Правительство РФ ведет активную работу для защиты граждан, вводя меры для противодействия телефонным и онлайн-мошенникам. Так, первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня прошлого года. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. А в июне этого года был принят еще один пакет мер. Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявлял, что правительство планирует внести третий пакет в Госдуму осенью.
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