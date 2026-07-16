Минцифры рассказало, сколько россиян пользуется запретом спам-обзвонов

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россияне воспользовались опцией запрета спам-обзвонов более 340 тысяч раз с момента запуска функции, то есть с сентября прошлого года, рассказало Минцифры.

По итогам прошлого года количество случаев онлайн-мошенничества уже снизилось на 90 тысяч. Кроме того, самозапрет на кредиты установили уже более 30 миллионов раз, на договоры связи - почти 2 миллиона. Также министерство напомнило, что на "Госуслугах" можно увидеть все оформленные абонентские номера и заблокировать ненужные или подозрительные - сервисом воспользовались уже более 200 миллионов раз.