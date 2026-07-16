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Полянский: Россия ждет от ОБСЕ осуждения убийства главного инженера ЗАЭС - РИА Новости, 16.07.2026
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12:39 16.07.2026 (обновлено: 12:58 16.07.2026)

Полянский: Россия ждет от ОБСЕ осуждения убийства главного инженера ЗАЭС

© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕПостоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев и его водитель погибли в результате террористической атаки киевского режима на гражданский автомобиль.
  • Россия ожидает от ОБСЕ и других профильных международных организаций осуждения убийства главного инженера Запорожской АЭС.
ВЕНА, 16 июл - РИА Новости. Россия ожидает от ОБСЕ и других профильных международных организаций осуждения убийства главного инженера Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
«
"Вчера в результате террористической атаки киевского режима на гражданский автомобиль погибли главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев и его водитель. Этот теракт вчера осудил Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Ожидаем реакции на него со стороны ОБСЕ и других профильных международных организаций", - сказал он на постсовете ОБСЕ в четверг.
Заседание закрыто для прессы. Текст выступления Полянского есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев убит днем в среду в результате целенаправленного теракта киевского режима.
Как заявили в МАГАТЭ в среду вечером, гендиректор Агентства Рафаэль Гросси осудил этот инцидент.
Александр Яковлев - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Эксперт: убийство главного инженера ЗАЭС меняет характер конфликта
Вчера, 07:22
 
РоссияОБСЕАлексей ЛихачевАлександра ЯковлеваГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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