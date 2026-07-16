Полянский: Россия ждет от ОБСЕ осуждения убийства главного инженера ЗАЭС

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"Вчера в результате террористической атаки киевского режима на гражданский автомобиль погибли главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев и его водитель. Этот теракт вчера осудил Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Ожидаем реакции на него со стороны ОБСЕ и других профильных международных организаций", - сказал он на постсовете ОБСЕ в четверг.