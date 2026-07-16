Краткий пересказ от РИА ИИ Причиной смерти новозеландского актера Сэма Нила стала пневмония.

До этого он победил лимфому.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Причиной смерти трехкратного номинанта на премию "Золотой глобус", новозеландского актера Сэма Нила, известного по фильму "Парк Юрского периода", стала болезнь пневмонией, сообщает австралийский новостной портал Причиной смерти трехкратного номинанта на премию "Золотой глобус", новозеландского актера Сэма Нила, известного по фильму "Парк Юрского периода", стала болезнь пневмонией, сообщает австралийский новостной портал nine.com.au со ссылкой на слова агента актера Филипа Гренца.

В понедельник портал 1news сообщал, что Нил умер в возрасте 78 лет. Семья актера в заявлении отметила, что его смерть была внезапной.

"Как давний представитель Сэма Нила, я поговорил с его семьей и хотел бы прояснить некоторые детали для его поклонников. Сэм скончался от пневмонии. До болезни Сэм мужественно боролся и победил лимфому",- приводит nine.com.au слова Гренца.

"Поскольку Сэм был очень закрытым человеком, ненавидевшим суету, его семья почтит его память семейной поминальной церемонией на его ферме в Новой Зеландии , дата церемонии еще не определена",- отметил Гренц.

В 2023 году Нилу диагностировали рак, однако он прошел курс химиотерапии и ему удалось победить болезнь.