В Красноярском крае возбудили дело после разлива нефти в Арктике

Краткий пересказ от РИА ИИ В Диксоне в Красноярском крае произошел разлив нефтепродуктов, причинивший ущерб окружающей среде на сумму свыше 35 миллионов рублей.

Прокуратура возбудила уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.

Лабораторные пробы показали загрязнение почвы на площади свыше 2,2 тысячи квадратных метров, предельно допустимые концентрации в некоторых местах были превышены в 84 раза.

КРАСНОЯРСК, 16 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту разлива нефтепродуктов в Диксоне в Красноярском крае, который привел к ущербу для окружающей среды на сумму свыше 35 миллионов рублей, сообщила прокуратура региона.

"По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (статья 246 УК РФ ). Кроме того, прокуратура добивается взыскания причиненного природе ущерба в судебном порядке", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, осенью 2025 года, пытаясь ускорить работу и уменьшить объем отходов, сотрудники компании стали сминать бочки с остатками горюче-смазочных материалов. Это привело к их повреждению и вытеканию нефтепродуктов на почву.