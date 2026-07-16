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В Красноярском крае возбудили дело после разлива нефти в Арктике - РИА Новости, 16.07.2026
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13:56 16.07.2026
В Красноярском крае возбудили дело после разлива нефти в Арктике

В Красноярском крае возбудили дело после разлива нефтепродуктов в Диксоне

© РИА Новости / Роберт Прасценис | Перейти в медиабанкСеверное сияние в поселке Диксон
Северное сияние в поселке Диксон - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Роберт Прасценис
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Северное сияние в поселке Диксон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Диксоне в Красноярском крае произошел разлив нефтепродуктов, причинивший ущерб окружающей среде на сумму свыше 35 миллионов рублей.
  • Прокуратура возбудила уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.
  • Лабораторные пробы показали загрязнение почвы на площади свыше 2,2 тысячи квадратных метров, предельно допустимые концентрации в некоторых местах были превышены в 84 раза.
КРАСНОЯРСК, 16 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту разлива нефтепродуктов в Диксоне в Красноярском крае, который привел к ущербу для окружающей среды на сумму свыше 35 миллионов рублей, сообщила прокуратура региона.
"По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (статья 246 УК РФ). Кроме того, прокуратура добивается взыскания причиненного природе ущерба в судебном порядке", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, осенью 2025 года, пытаясь ускорить работу и уменьшить объем отходов, сотрудники компании стали сминать бочки с остатками горюче-смазочных материалов. Это привело к их повреждению и вытеканию нефтепродуктов на почву.
Уточняется, что лабораторные пробы показали загрязнение почвы на площади свыше 2,2 тысячи квадратных метров. Предельно допустимые концентрации в некоторых местах были превышены в 84 раза. Сумма причиненного ущерба составила более 35 миллионов рублей.
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