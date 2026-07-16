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В Херсонской области усилят патрулирование неба - РИА Новости, 16.07.2026
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11:38 16.07.2026
В Херсонской области усилят патрулирование неба

Сальдо: в Херсонской области усиливают патрулирование неба

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство мобильной огневой группы
Боевое дежурство мобильной огневой группы - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство мобильной огневой группы . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Херсонской области усиливают патрулирование неба для противодействия налетам украинских беспилотников.
  • Расчеты мобильных огневых групп уничтожают украинские БПЛА с помощью дронов-перехватчиков.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Патрулирование неба усиливают в Херсонской области для противодействия налетам украинских беспилотников, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Наша армия усиливает патрулирование малого неба. Работают расчеты мобильных огневых групп, вооруженные тепловизорами, пулеметами и перехватчиками. Небо над Херсонской областью под присмотром", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что малое небо становится для врага все опаснее.
"Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили несколько украинских БПЛА дронами-перехватчиками. Противник привык считать беспилотники дешевым и удобным оружием террора, но теперь все чаще сам теряет их еще на подлете", - обратил внимание губернатор.
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БезопасностьВладимир СальдоХерсонская область
 
 
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