В Херсонской области усилят патрулирование неба

Он отметил, что малое небо становится для врага все опаснее.

"Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили несколько украинских БПЛА дронами-перехватчиками. Противник привык считать беспилотники дешевым и удобным оружием террора, но теперь все чаще сам теряет их еще на подлете", - обратил внимание губернатор.