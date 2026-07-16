В Херсонской области усилят патрулирование неба

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Херсонской области усиливают патрулирование неба для противодействия налетам украинских беспилотников.
- Расчеты мобильных огневых групп уничтожают украинские БПЛА с помощью дронов-перехватчиков.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Патрулирование неба усиливают в Херсонской области для противодействия налетам украинских беспилотников, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Наша армия усиливает патрулирование малого неба. Работают расчеты мобильных огневых групп, вооруженные тепловизорами, пулеметами и перехватчиками. Небо над Херсонской областью под присмотром", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что малое небо становится для врага все опаснее.
"Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили несколько украинских БПЛА дронами-перехватчиками. Противник привык считать беспилотники дешевым и удобным оружием террора, но теперь все чаще сам теряет их еще на подлете", - обратил внимание губернатор.