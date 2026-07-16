Постпред США заявил, что следит за военными расходами всех членов НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что следит за военными расходами каждого союзника по альянсу.
- Дональд Трамп ранее требовал от всех государств-членов НАТО повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что следит за военными расходами каждого союзника по альянсу.
Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
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