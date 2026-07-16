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Постпред США заявил, что следит за военными расходами всех членов НАТО - РИА Новости, 16.07.2026
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00:01 16.07.2026
Постпред США заявил, что следит за военными расходами всех членов НАТО

Постпред США Уитакер заявил, что следит за военными расходами всех членов НАТО

© AP Photo / Paul VernonПостоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Paul Vernon
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что следит за военными расходами каждого союзника по альянсу.
  • Дональд Трамп ранее требовал от всех государств-членов НАТО повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что следит за военными расходами каждого союзника по альянсу.
"Я знаю конкретно, каково положение каждого союзника (по НАТО - ред.)... Я звоню и совершаю визиты в зависимости от того, кто из союзников начинает отставать", - заявил Уитакер в интервью телеканалу Fox News.
Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
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