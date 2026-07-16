В МВД дали советы по цифровой гигиене

Краткий пересказ от РИА ИИ Цифровая гигиена включает в себя сортировку приложений, настройку автоматических режимов «Не беспокоить» или «Фокус», замену смс-подтверждения на коды из аутентификатора и другие меры для поддержания устройств и аккаунтов в безопасном состоянии.

57% российских пользователей испытывают усталость от непрерывного потока уведомлений и нахождения в сети, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

Для снижения тревожности и восстановления ментального ресурса рекомендуется также применять цифровой детокс — период полного или частичного отказа от использования гаджетов и интернета.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Отсортировать приложения на устройстве, настроить автоматические режимы "Не беспокоить" или "Фокус", а также заменить смс-подтверждение на коды из аутентификатора нужно для цифровой гигиены, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве со ссылкой на " Лабораторию Касперского " отметили, что 57% российских пользователей признаются, что испытывают усталость от непрерывного потока уведомлений и нахождения в сети.

Правоохранители добавили, что самые рабочие методы решения проблемы – "цифровая гигиена" и "цифровой детокс".

В ведомстве рассказали, что цифровая гигиена (Digital Hygiene) – это регулярные привычки, направленные на поддержание устройств и аккаунтов в "чистом" и безопасном состоянии. Обновив пароли и удалив ненужные приложения - мы снижаем риски взломов и утечек информации, а также убираем из поля зрения лишние уведомления. А цифровой детокс (Digital Detox) – это период полного или частичного отказа от использования гаджетов и интернета. Так мы снижаем тревожность и восстанавливаем ментальный ресурс.

"Делимся небольшим чек-листом, с чего можно начать: Тишина по расписанию. Настройте автоматические режимы "Не беспокоить" или "Фокус" (на iOS и Android) на ночь, а также на первый час утром и последний перед сном. Это поможет справиться с привычкой засыпать и просыпаться с телефоном в руках", - говорится в сообщении

Также можно провести аудит приложений - нужно открыть настройки и отсортировать приложения по дате последнего использования. Как отметили в ведомстве, весомая часть взломов происходит через веб и мобильный софт, а каждое "спящее" приложение – потенциальная мишень. Далее нужно удалить все, чем не пользовались больше трех месяцев (и что можно будет скачать обратно при необходимости). Также можно отключить уведомления в тех приложениях, в которых они не особо нужны.

Кроме того, можно проверить разрешения - нужно зайти в раздел разрешений и отключить доступ к микрофону и геолокации для всех приложений, где это не является необходимой функцией. Правоохранители добавили, что так можно защитить гаджет от рекламного отслеживания и назойливых push-уведомлений.

"Двухфакторность без смс. Замените смс-подтверждение на коды из аутентификатора (Google/ Microsoft /Яндекс). Это надежнее: смс могут перехватить, а динамический код привязан к вашему устройству", - отмечается в сообщении.

"Еженедельная отписка. Раз в неделю массово отписывайтесь от рассылок, чатов и групп, которые не открывали больше двух месяцев. Чем меньше подписок – тем тише почта и мессенджеры", - добавляется в сообщении.

Помимо прочего, можно провести проверку активных сессий - раз в месяц нужно заходить в настройки безопасности Google, Apple ID, Telegram, соцсетей и просматривать список авторизованных устройств. Если в списке есть незнакомое устройство, то необходимо сразу же завершить эту сессию и поменять пароль.