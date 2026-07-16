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Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных - РИА Новости, 16.07.2026
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18:22 16.07.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных

Синоптик Леус: на выходных в Москве ожидается до 29 градусов тепла и без осадков

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЛюди у фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ в Москве
Люди у фонтана Каменный цветок на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Люди у фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На выходных в Москве ожидается температура до плюс 29 градусов и без осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
  • В начале новой недели возрастет вероятность дождей.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Температура до плюс 29 градусов и без осадков ожидается в Москве на выходных, сообщил в четверг ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В субботу и в воскресенье в столице малооблачно и сухо, холодно по ночам – лишь около плюс 10 градусов, а днем, напротив, тепло: в субботу соответствующие климату плюс 24-плюс 26, а в воскресенье воздух прогреется до плюс 27-плюс 29", - сообщил Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что в начале новой недели в столице ожидается теплая погода, однако возрастет вероятность дождей.
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