Краткий пересказ от РИА ИИ
- Этим летом на Городской ферме ВДНХ в Москве появились новые животные: две пары черных и белых лебедей, лисы, куры, кролики, утки и новорожденная овечка.
- Черные и белые лебеди, приехавшие из Московской области, привыкают к новому месту и людям и нормально поделили территорию.
- На ферме также живут четыре годовалые лисички из Новосибирска, выращенные в институте Цитологии и генетики, у которых отсутствует агрессия.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Новые животные появились на Городской ферме ВДНХ в Москве этим летом, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ВДНХ Кристина Шкаликова.
"Этим летом на ферму приехали новые животные. Это две пары черных и белых лебедей, лисы, куры, кролики, утки. Родилась овечка", - рассказала Шкаликова.
Специалист по уходу за животными Городской Фермы ВДНХ Евгения Казанбаева отметила, что черные и белые лебеди приехали на Городскую ферму из Московской области и сейчас привыкают к новому месту и людям, но становятся все смелее.
"Сначала мы думали, что лебеди не подружатся между собой, но они как-то сразу друг друга приняли. Одна более старшая пара белых лебедей, черные помладше их. Черные так следуют за белыми. Нормально поделили территорию", - добавила Казанбаева.
Как отметила специалист, на Городской ферме также уже неделю живут четыре годовалых лисички из Новосибирска.
"Эти лисы особенны тем, что их вырастили в институте Цитологии и генетики. Там занимаются тем, что выращивают лис, у которых отсутствует агрессия", - рассказала она.
Кроме того, на Городской ферме ВДНХ теперь живут 60 кроликов, которые сейчас находятся на карантине, это обязательная процедура для животных, приезжающих из других хозяйств, пояснила Казанбаева.