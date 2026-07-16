Краткий пересказ от РИА ИИ Этим летом на Городской ферме ВДНХ в Москве появились новые животные: две пары черных и белых лебедей, лисы, куры, кролики, утки и новорожденная овечка.

Черные и белые лебеди, приехавшие из Московской области, привыкают к новому месту и людям и нормально поделили территорию.

На ферме также живут четыре годовалые лисички из Новосибирска, выращенные в институте Цитологии и генетики, у которых отсутствует агрессия.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Новые животные появились на Городской ферме ВДНХ в Москве этим летом, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ВДНХ Кристина Шкаликова.

"Этим летом на ферму приехали новые животные. Это две пары черных и белых лебедей, лисы, куры, кролики, утки. Родилась овечка", - рассказала Шкаликова.

Специалист по уходу за животными Городской Фермы ВДНХ Евгения Казанбаева отметила, что черные и белые лебеди приехали на Городскую ферму из Московской области и сейчас привыкают к новому месту и людям, но становятся все смелее.

"Сначала мы думали, что лебеди не подружатся между собой, но они как-то сразу друг друга приняли. Одна более старшая пара белых лебедей, черные помладше их. Черные так следуют за белыми. Нормально поделили территорию", - добавила Казанбаева.

Как отметила специалист, на Городской ферме также уже неделю живут четыре годовалых лисички из Новосибирска

"Эти лисы особенны тем, что их вырастили в институте Цитологии и генетики. Там занимаются тем, что выращивают лис, у которых отсутствует агрессия", - рассказала она.