В Москве мужчина, ударивший пассажирку, получил полтора года работ

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Суд приговорил к 1,5 годам принудительных работ мужчину, который не менее семи раз ударил пассажирку по голове на станции метро "Китай-город" в Москве, сообщает прокуратура столицы.

Как рассказали в прокуратуре, установлено, что 3 февраля на платформе станции "Китай-город" житель столицы Кирилл Жеребцов не менее семи раз ударил по голове пассажирку, что повлекло легкий вред ее здоровью. Кроме того, Жеребцова обвинили в мошенничестве - в январе и феврале он под предлогом заправить машину убедил двух женщин перевести ему более 6,9 тысячи рублей.