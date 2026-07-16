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В Москве мужчина, ударивший пассажирку, получил полтора года работ - РИА Новости, 16.07.2026
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15:53 16.07.2026
В Москве мужчина, ударивший пассажирку, получил полтора года работ

Жителя Москвы приговорили к 1,5 годам принудительных работ за избиение девушки

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина ударил пассажирку не менее семи раз по голове на станции метро "Китай-город" в Москве.
  • Он также обвиняется в мошенничестве — он убедил двух женщин перевести ему более 6,9 тысячи рублей.
  • Суд приговорил Жеребцова к одному году шести месяцам принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Суд приговорил к 1,5 годам принудительных работ мужчину, который не менее семи раз ударил пассажирку по голове на станции метро "Китай-город" в Москве, сообщает прокуратура столицы.
В феврале в пресс-службе СК РФ рассказали о возбуждении уголовного дела о хулиганстве после инцидента в московском метро, где мужчина сломал нос девушке - перед этим он просил у нее деньги, а когда та включила камеру, стал выбивать мобильный телефон из ее рук. Позднее в пресс-службе столичного главка МВД РФ добавили, что полицейские задержали напавшего на женщину на станции "Китай-город".
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Как рассказали в прокуратуре, установлено, что 3 февраля на платформе станции "Китай-город" житель столицы Кирилл Жеребцов не менее семи раз ударил по голове пассажирку, что повлекло легкий вред ее здоровью. Кроме того, Жеребцова обвинили в мошенничестве - в январе и феврале он под предлогом заправить машину убедил двух женщин перевести ему более 6,9 тысячи рублей.
"С учетом позиции государственного обвинителя Тверской межрайонной прокуратуры суд приговорил Жеребцова к одному году шести месяцам принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства", - говорится в сообщении надзорного органа.
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