Москвичей призвали быть осторожными в непогоду в четверг

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Жителей Москвы призвали быть осторожными на улице в непогоду в четверг, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, предупредил столичный комплекс городского хозяйства.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что температура воздуха до плюс 22 градусов, небольшой дождь и северный ветер со скоростью 12-15 метров в секунду ожидаются в Москве в четверг.