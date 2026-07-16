Москвичей призвали быть осторожными в непогоду в четверг

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Жителей Москвы призвали быть осторожными на улице в непогоду в четверг, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, предупредил столичный комплекс городского хозяйства.
Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что температура воздуха до плюс 22 градусов, небольшой дождь и северный ветер со скоростью 12-15 метров в секунду ожидаются в Москве в четверг.
"По прогнозам синоптиков, днем 16 июля в столице местами ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".
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