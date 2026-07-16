На Славянской площади отремонтировали асфальт

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали асфальтовое покрытие на Славянской площади в центре Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. Выполнили ремонт асфальта на Славянской площади, всего обновили порядка 3 тысяч квадратных метров, в ближайшее время нанесем дорожную разметку", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что ранее ремонт на площади проводился в 2022 году, гарантийный срок составляет три года.
"Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу.
На улице Малая Дмитровка отремонтировали асфальт
11 июля, 13:13