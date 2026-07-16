Синоптик рассказала о погоде в Москве в четверг

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве в четверг днем пройдет небольшой кратковременный дождь, ночью осадков не ожидается.
- Минимальная температура в столице прогнозируется плюс 16–18 градусов, дневная температура воздуха — плюс 20–22 градуса.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 22 градусов и небольшой дождь ожидаются в Москве в четверг, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В Москве в четверг ночью осадков не ожидается, днем пройдет небольшой кратковременный дождь. Выпадет не более двух миллиметров осадков. Ветер будет северный, скоростью 12-15 метров в секунду", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что минимальная температура в столице прогнозируется плюс 16 - плюс 18 градусов, дневная температура воздуха - плюс 20 - плюс 22 градуса.