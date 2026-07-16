СБУ готовит обвинения против Федорова, заявил экс-депутат Рады

По данным экс-депутата, Федорова хотят обвинить в получении средств от сети мошеннических колл-центров, онлайн-казино и незаконном обогащении. Общая сумма полученных средств, якобы зафиксированная на его электронных кошельках, составляет около 70 миллионов долларов.

Двенадцатого июля Зеленский заявил о намерении обновить состав правительства и сменить Юлию Свириденко на посту премьера. Парламент Украины 14 июля уволил ее, что повлекло отставку всего кабмина. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении премьером главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого, ставленника Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине. Украинский парламент 16 июля проголосовал за назначение главы Корецкого премьером.