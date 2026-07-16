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СБУ готовит обвинения против Федорова, заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 16.07.2026
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17:31 16.07.2026
СБУ готовит обвинения против Федорова, заявил экс-депутат Рады

Мосийчук: СБУ ускоренно готовит обвинения против Федорова

© AP Photo / Dan BashakovМихаил Федоров во время брифинга в Киеве
Михаил Федоров во время брифинга в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Dan Bashakov
Михаил Федоров во время брифинга в Киеве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • СБУ ускоренно готовит обвинения против бывшего министра обороны Михаила Федорова, заявил экс-депутат Рады Игорь Мосийчук*.
  • Утверждается, что его хотят обвинить в незаконном обогащении и получении средств от сети мошеннических колл-центров и онлайн-казино.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) ускоренно готовит официальные обвинения в адрес отправленного в отставку министра обороны страны Михаила Федорова, заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*.
Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку Федорова. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил министра обороны в провале реформы военкоматов.
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"Следователи СБУ в ускоренном режиме выписывают проект обвинения относительно Мишки Федорова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Мосийчука*.
По данным экс-депутата, Федорова хотят обвинить в получении средств от сети мошеннических колл-центров, онлайн-казино и незаконном обогащении. Общая сумма полученных средств, якобы зафиксированная на его электронных кошельках, составляет около 70 миллионов долларов.
Двенадцатого июля Зеленский заявил о намерении обновить состав правительства и сменить Юлию Свириденко на посту премьера. Парламент Украины 14 июля уволил ее, что повлекло отставку всего кабмина. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении премьером главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого, ставленника Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине. Украинский парламент 16 июля проголосовал за назначение главы Корецкого премьером.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
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В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийМихаил ФедоровИгорь МосийчукСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныНафтогаз Украины
 
 
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