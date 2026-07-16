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Операторы БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили три наземных дрона ВСУ - РИА Новости, 16.07.2026
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14:02 16.07.2026
Операторы БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили три наземных дрона ВСУ

МО РФ: операторы БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили 3 наземных дрона ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета БПЛА БМ-70 в зоне проведения СВО
Боевая работа расчета БПЛА БМ-70 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета БПЛА БМ-70 в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск уничтожили три наземных дрона противника в районе Алексеево-Дружковки.
  • Точными попаданиями FPV-дронов были уничтожены три НРТК ВСУ вместе с грузом, что сорвало планы противника по снабжению своих передовых подразделений.
  • На Славянском направлении подразделениями беспилотных систем «Южной» группировки были уничтожены замаскированный 120-мм миномет и пикап противника.
ДОНЕЦК, 16 июл – РИА Новости. Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили три наземных дрона противника в районе Алексеево-Дружковки, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
В ходе воздушной разведки в районе Алексеево-Дружковки операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск обнаружили три наземных робототехнических комплекса (НРТК) ВСУ с грузами.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Операторы БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили три группы ВСУ
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"После выявления целей операторами ударных дронов было принято решение об их уничтожении. Точными попаданиями FPV-дронов три НРТК вместе с грузом были уничтожены. Тем самым были сорваны планы противника по снабжению своих передовых подразделений на линии боевого соприкосновения", – сообщили в ведомстве.
В ведомстве также отметили, что на Славянском направлении подразделениями беспилотных систем "Южной" группировки были уничтожены замаскированный 120-мм миномет и пикап противника.
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