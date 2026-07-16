Операторы БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили три наземных дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск уничтожили три наземных дрона противника в районе Алексеево-Дружковки.
- Точными попаданиями FPV-дронов были уничтожены три НРТК ВСУ вместе с грузом, что сорвало планы противника по снабжению своих передовых подразделений.
- На Славянском направлении подразделениями беспилотных систем «Южной» группировки были уничтожены замаскированный 120-мм миномет и пикап противника.
ДОНЕЦК, 16 июл – РИА Новости. Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили три наземных дрона противника в районе Алексеево-Дружковки, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
В ходе воздушной разведки в районе Алексеево-Дружковки операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск обнаружили три наземных робототехнических комплекса (НРТК) ВСУ с грузами.
"После выявления целей операторами ударных дронов было принято решение об их уничтожении. Точными попаданиями FPV-дронов три НРТК вместе с грузом были уничтожены. Тем самым были сорваны планы противника по снабжению своих передовых подразделений на линии боевого соприкосновения", – сообщили в ведомстве.
В ведомстве также отметили, что на Славянском направлении подразделениями беспилотных систем "Южной" группировки были уничтожены замаскированный 120-мм миномет и пикап противника.
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