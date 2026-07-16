Операторы БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили три наземных дрона ВСУ

"После выявления целей операторами ударных дронов было принято решение об их уничтожении. Точными попаданиями FPV-дронов три НРТК вместе с грузом были уничтожены. Тем самым были сорваны планы противника по снабжению своих передовых подразделений на линии боевого соприкосновения", – сообщили в ведомстве.