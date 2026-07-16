ВСУ за сутки потеряли более 165 боевиков в зоне действий "Юга"

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Южная", улучшив положение по переднему краю, уничтожили более 165 боевиков противника, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину, 25 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в четверг Минобороны РФ.