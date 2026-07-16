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ВСУ за сутки потеряли более 165 боевиков в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 16.07.2026
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12:23 16.07.2026 (обновлено: 12:29 16.07.2026)
ВСУ за сутки потеряли более 165 боевиков в зоне действий "Юга"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 165 боевиков в зоне действий "Юга"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки "Южная" улучшили положение по переднему краю.
  • Уничтожено более 165 боевиков противника, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина, 25 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.
  • Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Васютинское, Веролюбовка, Дружковка, Ижевка, Краматорск, Никаноровка, Николаевка и Славянск Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Южная", улучшив положение по переднему краю, уничтожили более 165 боевиков противника, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину, 25 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Васютинское, Веролюбовка, Дружковка, Ижевка, Краматорск, Никаноровка, Николаевка и Славянск Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял более 165-ти военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину, 25 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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22 июня 2022, 17:18
 
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