ВС России поразили сухогруз, доставлявший грузы ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия России поразила сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ, на переходе в порт «Черноморск».
- ВС РФ нанесли групповые удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве и объектам инфраструктуры портов «Одесса» и «Южный».
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Армия России групповым ударом поразила сухогруз на переходе в порт "Черноморск", доставлявший грузы для ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
ВС РФ в ночь на четверг нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинского ВПК в Киеве, высокоточным оружием и беспилотниками по объектам инфраструктуры портов "Одесса" и "Южный" в Одесской области.
"Кроме того, поражены: сухогруз на переходе морем в порт "Черноморск", осуществлявший доставку грузов для ВСУ", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18