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МИД: попытка Киева собрать у себя лидеров Юго-Восточной Европы провалилась - РИА Новости, 16.07.2026
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22:14 16.07.2026
МИД: попытка Киева собрать у себя лидеров Юго-Восточной Европы провалилась

МИД: попытка Киева собрать у себя лидеров стран Юго-Восточной Европы провалилась

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Попытка киевского режима собрать высших руководителей девяти стран Юго-Восточной Европы на саммите на Украине провалилась, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
  • Лишь половина из приглашенных стран была представлена первыми лицами.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Попытка киевского режима собрать высших руководителей девяти стран Юго-Восточной Европы на саммите на Украине провалилась, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ее комментарии на сайте МИД отмечается, что в среду в Киеве прошел саммит Украина - Юго-Восточная Европа. На него были приглашены представители Албании, Болгарии, Греции, Молдавии, Сербии, Словении, Македонии, Румынии, Хорватии и Черногории.
"Собрать участников на высшем уровне у киевского режима, как и прежде, не получилось. Из девяти приглашенных стран ... лишь половина была представлена первыми лицами", - подчеркнула Захарова.
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