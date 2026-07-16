Краткий пересказ от РИА ИИ
- Попытка киевского режима собрать высших руководителей девяти стран Юго-Восточной Европы на саммите на Украине провалилась, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
- Лишь половина из приглашенных стран была представлена первыми лицами.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Попытка киевского режима собрать высших руководителей девяти стран Юго-Восточной Европы на саммите на Украине провалилась, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Собрать участников на высшем уровне у киевского режима, как и прежде, не получилось. Из девяти приглашенных стран ... лишь половина была представлена первыми лицами", - подчеркнула Захарова.