Рейтинг@Mail.ru
МИД указал на сбой в "палочной дисциплине" Брюсселя - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:52 16.07.2026 (обновлено: 22:02 16.07.2026)
МИД указал на сбой в "палочной дисциплине" Брюсселя

МИД: палочная дисциплина Брюсселя дает сбой

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Виды Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Европе растет число стран, признающихся в отсутствии возможностей бесконечно помогать Киеву.
  • По ее словам, в Европе увеличивается количество стран, которые публично признают невозможность продолжать курс Брюсселя на бесконечную помощь Украине.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Число стран, признающихся в отсутствии возможностей бесконечно помогать Киеву, растет в Европе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Палочная дисциплина начинает давать сбой. В Европе растет число стран, публично признающихся в отсутствии возможностей сохранять приверженность курсу Брюсселя на бесконечную помощь Украине", - говорится в ее комментарии на сайте МИД РФ.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Вучич отказался подписать антироссийскую декларацию в Киеве
15 июля, 20:32
 
РоссияКиевМария ЗахароваЕвропаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала