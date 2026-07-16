Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Европе растет число стран, признающихся в отсутствии возможностей бесконечно помогать Киеву.
- По ее словам, в Европе увеличивается количество стран, которые публично признают невозможность продолжать курс Брюсселя на бесконечную помощь Украине.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Число стран, признающихся в отсутствии возможностей бесконечно помогать Киеву, растет в Европе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.