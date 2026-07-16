В МИД оценили предстоящий визит Байрамова

Краткий пересказ от РИА ИИ Москва рассматривает предстоящий визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова как продолжение доверительного диалога.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Москва рассматривает предстоящий визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в контексте продолжения доверительного диалога и дальнейшего расширения сотрудничества, заявили в четверг в МИД РФ.

Ранее в российском МИД сообщили о предстоящем визите Байрамова в Москву 16-17 июля и о запланированной встрече с его российским коллегой Сергеем Лавровым,

« "Рассматриваем предстоящий визит Джейхуна Байрамова в контексте продолжения доверительного российско-азербайджанского политического диалога и дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в тексте комментария на сайте министерства.

Как отметили в дипведомстве, министры планируют обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по наиболее актуальным аспектам региональной и международной повестки дня.