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В МИД оценили предстоящий визит Байрамова - РИА Новости, 16.07.2026
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10:51 16.07.2026 (обновлено: 11:01 16.07.2026)
В МИД оценили предстоящий визит Байрамова

МИД: Москва рассматривает предстоящий визит Байрамова как продолжение диалога

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва рассматривает предстоящий визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова как продолжение доверительного диалога.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Москва рассматривает предстоящий визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в контексте продолжения доверительного диалога и дальнейшего расширения сотрудничества, заявили в четверг в МИД РФ.
Ранее в российском МИД сообщили о предстоящем визите Байрамова в Москву 16-17 июля и о запланированной встрече с его российским коллегой Сергеем Лавровым,
«

"Рассматриваем предстоящий визит Джейхуна Байрамова в контексте продолжения доверительного российско-азербайджанского политического диалога и дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в тексте комментария на сайте министерства.

Как отметили в дипведомстве, министры планируют обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по наиболее актуальным аспектам региональной и международной повестки дня.
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"Азербайджан – важный партнер России на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. Отношения между нашими странами поступательно развиваются в духе традиций дружбы и добрососедства. Повседневная совместная работа выстраивается на основе принципов равноправия, взаимоуважения и учета интересов друг друга", - подчеркнули в МИД.
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МоскваАзербайджанРоссияДжейхун Байрамов
 
 
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