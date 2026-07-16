Для России важны мир и стабильность на Южном Кавказе, заявили в МИД

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Для России важны мир и стабильность на Южном Кавказе, Москва готова оказать содействие в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, заявили в МИД РФ в преддверии официального визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Россию.