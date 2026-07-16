Для России важны мир и стабильность на Южном Кавказе, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Для России важны мир и стабильность на Южном Кавказе.
- Москва готова оказать содействие в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, включая вопросы заключения мирного договора, делимитации границы и разблокирования коммуникаций.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Для России важны мир и стабильность на Южном Кавказе, Москва готова оказать содействие в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, заявили в МИД РФ в преддверии официального визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Россию.
"Для нас важны мир и стабильность на Южном Кавказе. Как и прежде, готовы оказать востребованное содействие в полной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в т.ч. по вопросам заключения мирного договора, делимитации границы, разблокирования коммуникаций", - говорится в сообщении МИД РФ.