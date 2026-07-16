Рейтинг@Mail.ru
Для России важны мир и стабильность на Южном Кавказе, заявили в МИД - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 16.07.2026 (обновлено: 10:49 16.07.2026)
Для России важны мир и стабильность на Южном Кавказе, заявили в МИД

МИД: Москва готова содействовать в нормализации отношений между Баку и Ереваном

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для России важны мир и стабильность на Южном Кавказе.
  • Москва готова оказать содействие в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, включая вопросы заключения мирного договора, делимитации границы и разблокирования коммуникаций.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Для России важны мир и стабильность на Южном Кавказе, Москва готова оказать содействие в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, заявили в МИД РФ в преддверии официального визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Россию.
"Для нас важны мир и стабильность на Южном Кавказе. Как и прежде, готовы оказать востребованное содействие в полной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в т.ч. по вопросам заключения мирного договора, делимитации границы, разблокирования коммуникаций", - говорится в сообщении МИД РФ.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Россия будет всемерно развивать отношения с Азербайджаном, заявил Песков
14 июля, 12:43
 
МоскваРоссияАзербайджан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала