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МИД назвал претензии по охране на ЗАЭС циничными после убийства Яковлева - РИА Новости, 16.07.2026
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00:02 16.07.2026
МИД назвал претензии по охране на ЗАЭС циничными после убийства Яковлева

МИД: претензии к РФ по охране на ЗАЭС циничны в свете убийства главного инженера

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев убит в результате целенаправленного теракта.
  • В МИД РФ заявили, что на фоне этого теракта цинично звучат претензии в адрес России о размещении охраны на Запорожской АЭС.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Претензии в адрес России о размещении охраны на Запорожской АЭС звучат особенно цинично на фоне теракта Киева против главного инженера станции Александра Яковлева, заявили в МИД РФ.
Главный инженер Запорожской АЭС был убит днем в среду в результате целенаправленного теракта киевского режима, сообщил ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев.
«

"На этом фоне особенно цинично звучат претензии в адрес России в размещении на ЗАЭС необходимых сил охраны, содержащиеся в том числе в соответствующих докладах генерального директора МАГАТЭ", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Александр Яковлев - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
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