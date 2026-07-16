МИД назвал претензии по охране на ЗАЭС циничными после убийства Яковлева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев убит в результате целенаправленного теракта.
- В МИД РФ заявили, что на фоне этого теракта цинично звучат претензии в адрес России о размещении охраны на Запорожской АЭС.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Претензии в адрес России о размещении охраны на Запорожской АЭС звучат особенно цинично на фоне теракта Киева против главного инженера станции Александра Яковлева, заявили в МИД РФ.
Главный инженер Запорожской АЭС был убит днем в среду в результате целенаправленного теракта киевского режима, сообщил ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев.
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"На этом фоне особенно цинично звучат претензии в адрес России в размещении на ЗАЭС необходимых сил охраны, содержащиеся в том числе в соответствующих докладах генерального директора МАГАТЭ", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.