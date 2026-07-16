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Назван металл, на который сильнее всего растет спрос в мире - РИА Новости, 16.07.2026
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17:53 16.07.2026
Назван металл, на который сильнее всего растет спрос в мире

МЭА: спрос на литий растет сильнее всего из-за развития рынка электромобилей

© РИА Новости / Александр Подгорчук | Перейти в медиабанкПроизводство электромобилей
Производство электромобилей - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Александр Подгорчук
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Литий демонстрирует самый быстрый рост спроса среди металлов в мире.
  • Спрос на литий будет продолжать сильно расти в ближайшие два десятилетия, главным образом из-за развития рынка электромобилей.
  • Мировое потребление лития выросло вчетверо с 2020 по 2025 годы и превысило 250 тысяч тонн, а к 2040 году оно может вырасти до 1 миллиона тонн.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Самый быстрый рост спроса среди металлов в мире демонстрирует литий: его востребованность увеличивается главным образом из-за развития рынка электромобилей, следует из доклада Международного энергетического агентства (МЭА).
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"Литий - самый быстрорастущий по спросу критический минерал. Спрос на литий будет продолжать сильно расти в ближайшие два десятилетия. К 2040 году он вырастет в 3,5 раза по сравнению с 2025 годом. Электромобили остаются основным источником роста, поскольку их внедрение продолжает расширяться на крупнейших рынках", - говорится в докладе.
Большая часть лития уходит на производство литий-ионных аккумуляторов для электромобилей.
Согласно графику, представленному в докладе, мировое потребление лития выросло вчетверо с 2020 по 2025 годы, превысив 250 тысяч тонн. А к 2040 году оно вырастет еще почти в четыре раза, практически до 1 миллиона тонн.
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