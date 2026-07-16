Назван металл, на который сильнее всего растет спрос в мире

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"Литий - самый быстрорастущий по спросу критический минерал. Спрос на литий будет продолжать сильно расти в ближайшие два десятилетия. К 2040 году он вырастет в 3,5 раза по сравнению с 2025 годом. Электромобили остаются основным источником роста, поскольку их внедрение продолжает расширяться на крупнейших рынках", - говорится в докладе.