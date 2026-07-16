Назван металл, на который сильнее всего растет спрос в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Литий демонстрирует самый быстрый рост спроса среди металлов в мире.
- Спрос на литий будет продолжать сильно расти в ближайшие два десятилетия, главным образом из-за развития рынка электромобилей.
- Мировое потребление лития выросло вчетверо с 2020 по 2025 годы и превысило 250 тысяч тонн, а к 2040 году оно может вырасти до 1 миллиона тонн.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Самый быстрый рост спроса среди металлов в мире демонстрирует литий: его востребованность увеличивается главным образом из-за развития рынка электромобилей, следует из доклада Международного энергетического агентства (МЭА).
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"Литий - самый быстрорастущий по спросу критический минерал. Спрос на литий будет продолжать сильно расти в ближайшие два десятилетия. К 2040 году он вырастет в 3,5 раза по сравнению с 2025 годом. Электромобили остаются основным источником роста, поскольку их внедрение продолжает расширяться на крупнейших рынках", - говорится в докладе.
Большая часть лития уходит на производство литий-ионных аккумуляторов для электромобилей.
Согласно графику, представленному в докладе, мировое потребление лития выросло вчетверо с 2020 по 2025 годы, превысив 250 тысяч тонн. А к 2040 году оно вырастет еще почти в четыре раза, практически до 1 миллиона тонн.
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