Рейтинг@Mail.ru
Мерц не ответил ни на один вопрос на портале прямой связи - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:56 16.07.2026
Мерц не ответил ни на один вопрос на портале прямой связи

Мерц не ответил ни на один вопрос на портале прямой связи с выборными лицами

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не ответил ни на один из 376 вопросов, заданных ему на платформе Abgeordnetenwatch с марта 2025 года.
  • Министры финансов Ларс Клингбайль и обороны Борис Писториус также проигнорировали все заданные им на портале вопросы.
  • Первое место по доле ответов занял глава ведомства федерального канцлера Торстен Фрай, который ответил на каждый из 861 вопроса.
БЕРЛИН, 16 июл - РИА Новости. Популярный немецкий портал прямой связи с выборными лицами Abgeordnetenwatch сообщил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц с момента начала работы нынешнего созыва бундестага не ответил ни на один вопрос, который ему задали пользователи платформы.
Портал подсчитал долю ответов для каждого члена кабинета министров, а также для депутатов бундестага. Из приведенной статистики следует, что Мерцу с марта 2025 года было задано 376 вопросов, но ни на один из них он не ответил. Также проигнорировали все заданные на портале вопросы министр финансов Ларс Клингбайль (257 вопросов) и министр обороны Борис Писториус (80 вопросов).
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Мерц признался, что его беспокоят низкие рейтинги в опросах
15 июля, 17:57
Среди членов правительства первое место занял глава ведомства федерального канцлера Торстен Фрай, который ответил на каждый из 861 вопроса. На все вопросы также ответили министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Рим Алабали-Радован (37 вопросов) и министр строительства Верена Хуберц (29 вопросов). Министр труда Бербель Бас ответила на 544 вопроса из 552, министр внутренних дел Александр Добриндт – на 104 из 342, министр иностранных дел Йоханн Вадефуль – на 5 из 138.
Исследование социологического института Forsa ранее выявило, что 85% немцев негативно оценивают работу Мерца на посту немецкого канцлера, 82% выразили недовольство работой его кабинета министров.
Канцлер Германии Фридрих Мерц на саммите НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
СМИ: прокуратура ФРГ завела дело на сатирика после слов о Мерце
Вчера, 06:51
 
В миреГерманияФридрих МерцБорис ПисториусТорстен Фрай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала