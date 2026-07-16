Мерц не ответил ни на один вопрос на портале прямой связи

БЕРЛИН, 16 июл - РИА Новости. Популярный немецкий портал прямой связи с выборными лицами Abgeordnetenwatch сообщил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц с момента начала работы нынешнего созыва бундестага не ответил ни на один вопрос, который ему задали пользователи платформы.