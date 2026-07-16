Мерц не ответил ни на один вопрос на портале прямой связи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не ответил ни на один из 376 вопросов, заданных ему на платформе Abgeordnetenwatch с марта 2025 года.
- Министры финансов Ларс Клингбайль и обороны Борис Писториус также проигнорировали все заданные им на портале вопросы.
- Первое место по доле ответов занял глава ведомства федерального канцлера Торстен Фрай, который ответил на каждый из 861 вопроса.
БЕРЛИН, 16 июл - РИА Новости. Популярный немецкий портал прямой связи с выборными лицами Abgeordnetenwatch сообщил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц с момента начала работы нынешнего созыва бундестага не ответил ни на один вопрос, который ему задали пользователи платформы.
Портал подсчитал долю ответов для каждого члена кабинета министров, а также для депутатов бундестага. Из приведенной статистики следует, что Мерцу с марта 2025 года было задано 376 вопросов, но ни на один из них он не ответил. Также проигнорировали все заданные на портале вопросы министр финансов Ларс Клингбайль (257 вопросов) и министр обороны Борис Писториус (80 вопросов).
Среди членов правительства первое место занял глава ведомства федерального канцлера Торстен Фрай, который ответил на каждый из 861 вопроса. На все вопросы также ответили министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Рим Алабали-Радован (37 вопросов) и министр строительства Верена Хуберц (29 вопросов). Министр труда Бербель Бас ответила на 544 вопроса из 552, министр внутренних дел Александр Добриндт – на 104 из 342, министр иностранных дел Йоханн Вадефуль – на 5 из 138.
Исследование социологического института Forsa ранее выявило, что 85% немцев негативно оценивают работу Мерца на посту немецкого канцлера, 82% выразили недовольство работой его кабинета министров.