Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юлия Мендель заявила, что перестановки в кабинете министров нужны Владимиру Зеленскому для оптимизации денежных потоков.
- По ее мнению, такое отношение прекрасно отражает его подход к власти: люди никогда не имели и не будут иметь для него значения.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Перестановки в кабинете министров нужны Владимиру Зеленскому лишь для оптимизации денежных потоков, написала его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети X.
"Последние кадровые перестановки в правительстве - это просто очередное перераспределение коррупционных потоков. Они никоим образом не изменят политику правительства. Их единственная реальная цель - обеспечить, чтобы нужные люди продолжали получать положенные им доли", — говорится в публикации.
"Последние кадровые перестановки в правительстве - это просто очередное перераспределение коррупционных потоков. Они никоим образом не изменят политику правительства. Их единственная реальная цель - обеспечить, чтобы нужные люди продолжали получать положенные им доли", — говорится в публикации.
Она добавила, что когда Зеленский сменил свое первое правительство технократов в начале 2020 года — как раз перед началом пандемии — он даже не сообщил об этом своей собственной команде. Когда от него потребовали объяснений, он ответил: “Я не буду оправдываться. Я заменю их всех. Они не имеют значения”.
По мнению Мендель, такое отношение прекрасно отражает его подход к власти: люди никогда не имели и не будут иметь для него значения.
Глава киевского режима 12 июля заявил о намерении снять Юлию Свириденко с поста премьера страны. Позже она подтвердила свою отставку. Парламент Украины 14 июля уволил ее, что повлекло отставку всего правительства. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером.
По мнению Мендель, такое отношение прекрасно отражает его подход к власти: люди никогда не имели и не будут иметь для него значения.
Глава киевского режима 12 июля заявил о намерении снять Юлию Свириденко с поста премьера страны. Позже она подтвердила свою отставку. Парламент Украины 14 июля уволил ее, что повлекло отставку всего правительства. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером.
В среду Ярослав Железняк сообщил, что новым министром обороны Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко. По словам парламентария, Зеленский обвинил Федорова в провале реформы ТЦК.