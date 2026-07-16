Она добавила, что когда Зеленский сменил свое первое правительство технократов в начале 2020 года — как раз перед началом пандемии — он даже не сообщил об этом своей собственной команде. Когда от него потребовали объяснений, он ответил: “Я не буду оправдываться. Я заменю их всех. Они не имеют значения”.



По мнению Мендель, такое отношение прекрасно отражает его подход к власти: люди никогда не имели и не будут иметь для него значения.



Глава киевского режима 12 июля заявил о намерении снять Юлию Свириденко с поста премьера страны. Позже она подтвердила свою отставку. Парламент Украины 14 июля уволил ее, что повлекло отставку всего правительства. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером.