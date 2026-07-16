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Мендель сделала заявление после внезапного шага Зеленского - РИА Новости, 16.07.2026
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08:52 16.07.2026 (обновлено: 11:00 16.07.2026)
Мендель сделала заявление после внезапного шага Зеленского

Мендель: Зеленский сменил правительство лишь для корректировки денежных потоков

© AP Photo / Teresa SuarezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Teresa Suarez
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юлия Мендель заявила, что перестановки в кабинете министров нужны Владимиру Зеленскому для оптимизации денежных потоков.
  • По ее мнению, такое отношение прекрасно отражает его подход к власти: люди никогда не имели и не будут иметь для него значения.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Перестановки в кабинете министров нужны Владимиру Зеленскому лишь для оптимизации денежных потоков, написала его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети X.

"Последние кадровые перестановки в правительстве - это просто очередное перераспределение коррупционных потоков. Они никоим образом не изменят политику правительства. Их единственная реальная цель - обеспечить, чтобы нужные люди продолжали получать положенные им доли", — говорится в публикации.
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Она добавила, что когда Зеленский сменил свое первое правительство технократов в начале 2020 года — как раз перед началом пандемии — он даже не сообщил об этом своей собственной команде. Когда от него потребовали объяснений, он ответил: “Я не буду оправдываться. Я заменю их всех. Они не имеют значения”.

По мнению Мендель, такое отношение прекрасно отражает его подход к власти: люди никогда не имели и не будут иметь для него значения.

Глава киевского режима 12 июля заявил о намерении снять Юлию Свириденко с поста премьера страны. Позже она подтвердила свою отставку. Парламент Украины 14 июля уволил ее, что повлекло отставку всего правительства. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером.
В среду Ярослав Железняк сообщил, что новым министром обороны Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко. По словам парламентария, Зеленский обвинил Федорова в провале реформы ТЦК.
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