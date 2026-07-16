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Меч Люка Скайуокера продали за $3,75 миллиона долларов, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2026
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18:58 16.07.2026
Меч Люка Скайуокера продали за $3,75 миллиона долларов, пишут СМИ

HW: меч Люка Скайуокера из "Звездных войн" продали за $3,75 миллиона долларов

© Фото : Heritage AuctionsСветовой меч Люка Скайуокера из "Звездных войн"
Световой меч Люка Скайуокера из Звездных войн - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Heritage Auctions
Световой меч Люка Скайуокера из "Звездных войн". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оригинальный световой меч Люка Скайуокера, использовавшийся в съемках фильма «Звездные войны», продан на аукционе за 3,75 миллиона долларов.
  • Продажа установила новый мировой рекорд для реквизита из «Звездных войн», который использовался на съемках.
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Оригинальный световой меч Люка Скайуокера, использовавшийся в съемках американского фильма "Звездные войны", продан на аукционе за 3,75 миллиона долларов, сообщает газета Hollywood Reporter.
Речь идет о том самом световом мече, которым Скайуокер сражался с Дартом Вейдером в картине 1980 года "Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар".
Продажа установила новый мировой рекорд для реквизита из "Звездных войн", который использовался на съемках.
Издание также отмечает, что лот изначально выставлялся с оценкой в 1 миллион долларов, а эксперты ожидали, что цена может вырасти максимум до 2 миллионов долларов.
Предыдущий рекорд принадлежал оригинальной модели истребителя X-wing, использованной в космическом сражении в первом фильме "Звездные войны" 1977 года. Она была продана за 3,135 миллиона долларов в октябре 2023 года.
Торги состоялись в рамках аукциона Hollywood & Entertainment Signature Auction дома Heritage Auctions, который продолжается до 17 июля.
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