МЧС увеличило группировку для ликвидации паводков в Свердловской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МЧС России увеличило мобильную группировку для ликвидации последствий паводков на территории Свердловской области.
- В регион дополнительно прибыли 42 специалиста и 10 единиц техники.
- Паводковая обстановка в Свердловской области остается сложной: затоплены 443 жилых дома и 1792 приусадебных участка.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. МЧС России увеличило группировку спасателей и техники для ликвидации последствий паводков на территории Свердловской области, паводковая обстановка в регионе остается сложной, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
Отмечается, что паводковая обстановка в регионе остается сложной. На сегодняшний день затоплены 443 жилых дома и 1792 приусадебных участка.
"По данным Росгидромета, в Свердловской области вновь ожидаются сильные ливни. Глава МЧС России поручил держать на особом контроле оперативную ситуацию и незамедлительно докладывать в случае осложнения остановки", - заключает ведомство.