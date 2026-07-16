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МЧС увеличило группировку для ликвидации паводков в Свердловской области - РИА Новости, 16.07.2026
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13:43 16.07.2026
МЧС увеличило группировку для ликвидации паводков в Свердловской области

МЧС увеличило силы и средства для ликвидации паводков в Свердловской области

© Фото : Алексей Никифоров/ВКонтактеПоследствия подтопления в Ирбитском районе Свердловской области
Последствия подтопления в Ирбитском районе Свердловской области - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Алексей Никифоров/ВКонтакте
Последствия подтопления в Ирбитском районе Свердловской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МЧС России увеличило мобильную группировку для ликвидации последствий паводков на территории Свердловской области.
  • В регион дополнительно прибыли 42 специалиста и 10 единиц техники.
  • Паводковая обстановка в Свердловской области остается сложной: затоплены 443 жилых дома и 1792 приусадебных участка.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. МЧС России увеличило группировку спасателей и техники для ликвидации последствий паводков на территории Свердловской области, паводковая обстановка в регионе остается сложной, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"По поручению главы МЧС России с 13 июля увеличена мобильная группировка: в регион дополнительно прибыли 42 специалиста и 10 единиц техники для эвакуации и оказания помощи населению. По сообщениям с мест, сил и средств достаточно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что паводковая обстановка в регионе остается сложной. На сегодняшний день затоплены 443 жилых дома и 1792 приусадебных участка.
"По данным Росгидромета, в Свердловской области вновь ожидаются сильные ливни. Глава МЧС России поручил держать на особом контроле оперативную ситуацию и незамедлительно докладывать в случае осложнения остановки", - заключает ведомство.
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