МЧС увеличило группировку для ликвидации паводков в Свердловской области

Краткий пересказ от РИА ИИ МЧС России увеличило мобильную группировку для ликвидации последствий паводков на территории Свердловской области.

В регион дополнительно прибыли 42 специалиста и 10 единиц техники.

Паводковая обстановка в Свердловской области остается сложной: затоплены 443 жилых дома и 1792 приусадебных участка.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. МЧС России увеличило группировку спасателей и техники для ликвидации последствий паводков на территории Свердловской области, паводковая обстановка в регионе остается сложной, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.

"По поручению главы МЧС России с 13 июля увеличена мобильная группировка: в регион дополнительно прибыли 42 специалиста и 10 единиц техники для эвакуации и оказания помощи населению. По сообщениям с мест, сил и средств достаточно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что паводковая обстановка в регионе остается сложной. На сегодняшний день затоплены 443 жилых дома и 1792 приусадебных участка.