Рейтинг@Mail.ru
Матушкин: отчет главы Тамбовской области – достаточно содержателен - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тамбовская область
 
10:14 16.07.2026
Матушкин: отчет главы Тамбовской области – достаточно содержателен

Евгений Матушкин: отчет главы Тамбовской области – достаточно содержателен

© Фото : пресс-служба Тамбовской областной ДумыМатушкин: отчет главы Тамбовской области – достаточно содержателен
Матушкин: отчет главы Тамбовской области – достаточно содержателен - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной Думы
Матушкин: отчет главы Тамбовской области – достаточно содержателен
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Отчет главы Тамбовской области Евгения Первышова – достаточно содержателен, проведен глубокий анализ всех сфер деятельности, считает председатель областной Думы Евгений Матушкин.
Заявление прозвучало на расширенном заседании Тамбовской областной Думы.
"Сразу отмечу, что отчет достаточно содержателен, проведен глубокий анализ всех сфер деятельности, которые направлены на улучшение благосостояния и повышение качества жизни тамбовчан. Был дан четкий анализ той ситуации, которая была до 2025 года, уже 2025-й стал годом работы над ошибками. На мой взгляд, эта работа удалась. Многое было исправлено. Мы сейчас реально видим развитие Тамбовской области. Хочу обратить внимание, что главе Тамбовской области Евгению Первышову удалось выстроить эффективную работу и с президентом Российской Федерации, и с правительством Российской Федерации", - сказал Матушкин, его слова приводит пресс-служба регионального парламента.
Он добавил, что все задачи, которые были поставлены главой региона, будут успешно решены.
"Дальнейшая эффективная совместная работа законодательной и исполнительной ветвей власти будет продолжена", - резюмировал председатель.
Отчет главы Тамбовской области прошел 15 июля.
Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Депутаты Тамбовской облдумы обсудили исполнение бюджета за прошлый год
3 июля, 11:29
 
Тамбовская областьЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Тамбовская областная ДумаТамбов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала