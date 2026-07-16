Матушкин: отчет главы Тамбовской области – достаточно содержателен

"Сразу отмечу, что отчет достаточно содержателен, проведен глубокий анализ всех сфер деятельности, которые направлены на улучшение благосостояния и повышение качества жизни тамбовчан. Был дан четкий анализ той ситуации, которая была до 2025 года, уже 2025-й стал годом работы над ошибками. На мой взгляд, эта работа удалась. Многое было исправлено. Мы сейчас реально видим развитие Тамбовской области. Хочу обратить внимание, что главе Тамбовской области Евгению Первышову удалось выстроить эффективную работу и с президентом Российской Федерации, и с правительством Российской Федерации", - сказал Матушкин, его слова приводит пресс-служба регионального парламента.