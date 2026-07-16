Полиция просит помочь найти мальчика, пропавшего в Хабаровске 19 лет назад

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полиция Владивостока просит помочь найти мальчика, пропавшего в Хабаровске в июне 2007 года.
- У мальчика 2002 года рождения есть особые приметы: ожог на внутренней стороне правой руки и шрам зигзагообразной формы на правом колене.
- Полиция призывает всех, у кого есть информация о происшествии, незамедлительно обратиться в органы внутренних дел.
ВЛАДИВОСТОК, 16 июл - РИА Новости. Полиция Владивостока просит граждан помочь найти мальчика, пропавшего в Хабаровске в июне 2007 года, сообщает УМВД по Приморскому краю.
Ребенок 2002 года рождения ушел из дома в Хабаровске 5 июня 2007 года и не был найден до сих пор. Однако полиция продолжает поиски.
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"Полиция Владивостока просит оказать содействие в розыске пропавшего... Особые приметы пропавшего: ожог на внутренней стороне правой руки на локтевом сгибе, на правом колене шрам зигзагообразной формы", – говорится в сообщении УМВД.
Полицейские призывают всех, у кого есть любая информация о происшествии - в том числе о возможных свидетелях, подозрительных лицах или обстоятельствах исчезновения, - незамедлительно обратиться в органы внутренних дел.
"Важна любая деталь, даже если она кажется незначительной: она может стать ключевым звеном в цепочке доказательств", – заявили в ведомстве.
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