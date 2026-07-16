Полиция просит помочь найти мальчика, пропавшего в Хабаровске 19 лет назад

Краткий пересказ от РИА ИИ Полиция Владивостока просит помочь найти мальчика, пропавшего в Хабаровске в июне 2007 года.

У мальчика 2002 года рождения есть особые приметы: ожог на внутренней стороне правой руки и шрам зигзагообразной формы на правом колене.

Полиция призывает всех, у кого есть информация о происшествии, незамедлительно обратиться в органы внутренних дел.

ВЛАДИВОСТОК, 16 июл - РИА Новости. Полиция Владивостока просит граждан помочь найти мальчика, пропавшего в Хабаровске в июне 2007 года, сообщает УМВД по Приморскому краю.

Ребенок 2002 года рождения ушел из дома в Хабаровске 5 июня 2007 года и не был найден до сих пор. Однако полиция продолжает поиски.

« "Полиция Владивостока просит оказать содействие в розыске пропавшего... Особые приметы пропавшего: ожог на внутренней стороне правой руки на локтевом сгибе, на правом колене шрам зигзагообразной формы", – говорится в сообщении УМВД.

Полицейские призывают всех, у кого есть любая информация о происшествии - в том числе о возможных свидетелях, подозрительных лицах или обстоятельствах исчезновения, - незамедлительно обратиться в органы внутренних дел.