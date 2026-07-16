Приложение Mail.ru исчезло из Google Play

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Приложения VK, "Макс" и "Одноклассники" исчезли из Google Play.
- Приложение почты Mail.ru также пропало.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Приложение почты Mail.ru также исчезло из Google Play, обратило внимание РИА Новости.
В четверг приложения VK, "Макс" и "Одноклассники" исчезли из Google Play. В VK отметили, что ранее установленные сервисы работают в обычном режиме без ограничений.
В понедельник Евросоюз официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юрлицом платформы "Макс".
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявлял, что Apple без объяснения причин исключила "Макс" из своего магазина приложений, ограничив доступ к нему более 20 миллионам пользователей. Позже все сервисы VK пропали из App Store.