Приложение Mail.ru исчезло из Google Play

В понедельник Евросоюз официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юрлицом платформы "Макс".

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявлял, что Apple без объяснения причин исключила "Макс" из своего магазина приложений, ограничив доступ к нему более 20 миллионам пользователей. Позже все сервисы VK пропали из App Store.