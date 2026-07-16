Рейтинг@Mail.ru
Приложение Mail.ru исчезло из Google Play - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 16.07.2026 (обновлено: 14:15 16.07.2026)
Приложение Mail.ru исчезло из Google Play

Приложение почты Mail.ru исчезло из Google Play

© Shutterstock/FOTODOM / nikkimeelЛоготип mail.ru на экране смартфона
Логотип mail.ru на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / nikkimeel
Логотип mail.ru на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Приложения VK, "Макс" и "Одноклассники" исчезли из Google Play.
  • Приложение почты Mail.ru также пропало.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Приложение почты Mail.ru также исчезло из Google Play, обратило внимание РИА Новости.
В четверг приложения VK, "Макс" и "Одноклассники" исчезли из Google Play. В VK отметили, что ранее установленные сервисы работают в обычном режиме без ограничений.
В понедельник Евросоюз официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юрлицом платформы "Макс".
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявлял, что Apple без объяснения причин исключила "Макс" из своего магазина приложений, ограничив доступ к нему более 20 миллионам пользователей. Позже все сервисы VK пропали из App Store.
Работа за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
"Яндекс Пэй" опроверг информацию об удалении приложения из App Store
7 июля, 03:40
 
РоссияМаксут ШадаевОдноклассники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала