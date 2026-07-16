Краткий пересказ от РИА ИИ Католический священник Золтан Остие считает, что действия премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра по изменению конституции и отстранению от должности президента Тамаша Шуйока свидетельствуют о том, что он стал орудием сатаны.

По его мнению, действия Мадьяра направлены на разжигание ненависти и могут быть оценены как предательство собственной страны.

БУДАПЕШТ, 16 июл - РИА Новости. Действия премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра по изменению конституции и отстранению от должности венгерского президента Тамаша Шуйока свидетельствуют о том, что он стал орудием сатаны, считает католический священник Золтан Остие.

"Сатана существует, и действительно есть люди, которые, как утверждает церковь, становятся орудиями в руках сатаны. В этом смысле я согласен с теми, кто считает, что Петер Мадьяр является орудием сатаны", - сказал Остие в интервью венгерской газете Nepszava

По его мнению, действия Мадьяра направлены на разжигание ненависти и могут быть оценены как предательство собственной страны.

Остие отметил, что католическая община Венгрии должна принимать большее участие в общественной жизни, а также участвовать в реорганизации правой оппозиционной партии "Фидес", укрепляя ее моральные основы.

Ранее Остие выступил на митинге 9 июля около президентского дворца в поддержку президента Венгрии Шуйока и против поправок Мадьяра к конституции страны.