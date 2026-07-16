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Мадьяр стал орудием сатаны, считает католический священник - РИА Новости, 16.07.2026
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14:22 16.07.2026
Мадьяр стал орудием сатаны, считает католический священник

Священник Остие считает, что Мадьяр стал орудием сатаны

© REUTERS / Marton MonusПремьер-министр Венгрии Петер Мадьяр
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© REUTERS / Marton Monus
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Католический священник Золтан Остие считает, что действия премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра по изменению конституции и отстранению от должности президента Тамаша Шуйока свидетельствуют о том, что он стал орудием сатаны.
  • По его мнению, действия Мадьяра направлены на разжигание ненависти и могут быть оценены как предательство собственной страны.
БУДАПЕШТ, 16 июл - РИА Новости. Действия премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра по изменению конституции и отстранению от должности венгерского президента Тамаша Шуйока свидетельствуют о том, что он стал орудием сатаны, считает католический священник Золтан Остие.
"Сатана существует, и действительно есть люди, которые, как утверждает церковь, становятся орудиями в руках сатаны. В этом смысле я согласен с теми, кто считает, что Петер Мадьяр является орудием сатаны", - сказал Остие в интервью венгерской газете Nepszava.
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По его мнению, действия Мадьяра направлены на разжигание ненависти и могут быть оценены как предательство собственной страны.
Остие отметил, что католическая община Венгрии должна принимать большее участие в общественной жизни, а также участвовать в реорганизации правой оппозиционной партии "Фидес", укрепляя ее моральные основы.
Ранее Остие выступил на митинге 9 июля около президентского дворца в поддержку президента Венгрии Шуйока и против поправок Мадьяра к конституции страны.
Парламент Венгрии в понедельник принял 17-ю предложенную Мадьяром поправку к конституции, предусматривающую, в том числе, отстранение президента Тамаша Шуйока и ограничение депутатских сроков. По словам Мадьяра, если Шуйок не подпишет поправку в течение пяти дней, против него запустят процедуру импичмента.
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