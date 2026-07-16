Флаг СССР, побывавший на Луне, продали на аукционе Sotheby's

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"Этот... советский флаг был отправлен на Луну на борту командного модуля "Колумбия"... в качестве жеста доброй воли между США и Советским Союзом", - приводит сайта аукциона слова из письма участника миссии астронавта Эдвина "Базза" Олдрина. Он также поставил на флаге свою подпись.