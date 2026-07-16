Флаг СССР, побывавший на Луне, продали на аукционе Sotheby's

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Флаг СССР, отправленный на Луну в рамках миссии «Аполлон-11», продан на аукционе Sotheby's за 102,4 тысячи долларов.
- Цена продажи значительно превысила предварительную оценку в 7–10 тысяч долларов.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Флаг СССР, который был отправлен на Луну в рамках миссии "Аполлон-11", продан на аукционе Sotheby's за 102,4 тысячи долларов, цена в разы превышает предварительную оценку, сообщает аукционный дом.
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"Этот... советский флаг был отправлен на Луну на борту командного модуля "Колумбия"... в качестве жеста доброй воли между США и Советским Союзом", - приводит сайта аукциона слова из письма участника миссии астронавта Эдвина "Базза" Олдрина. Он также поставил на флаге свою подпись.
Несмотря на то, что лот оценивался в 7-10 тысяч долларов, продан он был 102,4 тысячи долларов.