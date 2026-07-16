Рейтинг@Mail.ru
Флаг СССР, побывавший на Луне, продали на аукционе Sotheby's - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:30 16.07.2026 (обновлено: 09:35 16.07.2026)
Флаг СССР, побывавший на Луне, продали на аукционе Sotheby's

Флаг СССР, отправленный на Луну, продали на аукционе за 102,4 тысячи долларов

© Фото : Sotheby'sФлаг СССР, отправленный на Луну в рамках миссии "Аполлон-11"
Флаг СССР, отправленный на Луну в рамках миссии Аполлон-11 - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Sotheby's
Флаг СССР, отправленный на Луну в рамках миссии "Аполлон-11"
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Флаг СССР, отправленный на Луну в рамках миссии «Аполлон-11», продан на аукционе Sotheby's за 102,4 тысячи долларов.
  • Цена продажи значительно превысила предварительную оценку в 7–10 тысяч долларов.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Флаг СССР, который был отправлен на Луну в рамках миссии "Аполлон-11", продан на аукционе Sotheby's за 102,4 тысячи долларов, цена в разы превышает предварительную оценку, сообщает аукционный дом.
«
"Этот... советский флаг был отправлен на Луну на борту командного модуля "Колумбия"... в качестве жеста доброй воли между США и Советским Союзом", - приводит сайта аукциона слова из письма участника миссии астронавта Эдвина "Базза" Олдрина. Он также поставил на флаге свою подпись.
Несмотря на то, что лот оценивался в 7-10 тысяч долларов, продан он был 102,4 тысячи долларов.
В 1969 году американский космический корабль "Аполлон-11" совершил полет, в ходе которого жители Земли впервые в истории совершили посадку на поверхность Луны.
Члены экипажа миссии НАСА Артемида II Виктор Гловер, Джереми Хансен, Кристина Кох и Рид Уайзман и астронавт миссии Аполлон-17 Джек Шмитт во время митинга в честь 250-летия независимости США. 4 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
Трамп представил на Дне независимости побывавшего на Луне астронавта
5 июля, 07:48
 
В миреЛунаСШАSotheby'sСССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала