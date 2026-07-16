Ливан пошел на уступку Израилю в рамочном соглашении

Посольство США в Риме, где состоялись переговоры между Израилем и Ливаном. Архивное фото

Посольство США в Риме, где состоялись переговоры между Израилем и Ливаном

© AP Photo / Alessandra Tarantino Посольство США в Риме, где состоялись переговоры между Израилем и Ливаном

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр окружающей среды Ливана Тамара аз-Зейн назвала серьезной уступкой положение рамочного соглашения с Израилем, предусматривающее отказ Ливана от подачи жалоб на преступления, совершенные в ходе конфликта.

Президент Ливана Джозеф Аун заявил, что рамочное соглашение не лишает Бейрут права предъявлять Израилю претензии и обращаться в международные судебные инстанции.

БЕЙРУТ, 16 июл — РИА Новости. Положение рамочного соглашения с Израилем, предусматривающее отказ Ливана от подачи жалоб на совершенные в ходе конфликта преступления, является очень серьезной уступкой, в том числе с точки зрения морального права страны, заявила РИА Новости министр окружающей среды Ливана Тамара аз-Зейн.

Президент Ливана Джозеф Аун ранее заявил, что рамочное соглашение не лишает Бейрут права предъявлять Израилю претензии и обращаться в международные судебные инстанции. По его словам, предусмотренная документом приостановка взаимных исков и жалоб действует только на период переговоров и не означает окончательного отказа Ливана от них.

"Пункт рамочного соглашения, предусматривающий прекращение подачи любых жалоб в связи с преступлениями, совершенными Израилем, представляет собой отказ даже от морального права Ливана", — сказала аз-Зейн.

По ее словам, это положение также ограничивает возможности международных экологических инициатив, с которыми сотрудничает Бейрут, использовать механизм подачи жалоб в качестве средства сдерживания экологических нарушений.

Министр отметила, что ливанские власти пока не могут получить доступ ко многим пострадавшим районам из-за сохраняющейся угрозы безопасности и отсутствия графика вывода израильских войск.

Экологический ущерб, причиненный Ливану, оценивается более чем в 512 миллионов долларов, тогда как стоимость прямого ущерба от конфликта в целом может достигать 11 миллиардов долларов без учета косвенных потерь, добавила аз-Зейн.