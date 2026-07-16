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Литовский министр осадил Науседу после слов о России - РИА Новости, 16.07.2026
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04:22 16.07.2026
Литовский министр осадил Науседу после слов о России

Министр Каунас не подтвердил слова Науседы о подготовке Россией ударов по Литве

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Литвы Гитанас Науседа . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава минобороны Литвы Робертас Каунас заявил, что разведка не фиксирует скопления российских войск на границе и угрозы ударов по критической инфраструктуре нет.
  • Министр отметил, что Литва усиливает защиту приграничной инфраструктуры из-за якобы неких провокаций, но не привел конкретных примеров.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Слова президента Литвы Гитанаса Науседы о якобы планируемых ударах России по критической инфраструктуре страны не соответствуют действительности, заявил глава минобороны этой прибалтийской республики Робертас Каунас в беседе с журналистами LRT.
"Наша разведка действительно работает, и мы не видим скопления российских войск на нашей границе. В настоящее время нет этой угрозы", — cказал он.
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Ранее портал Delfi со ссылкой на интервью Гитанаса Науседы литовскому информационному агентству BNS сообщал, что, по словам президента Литвы, Россия якобы планирует удары по критической инфраструктуре прибалтийской республики.
Президент России Владимир Путин называл заявления о возможности нападения России на НАТО не просто бредом, а провокацией. Он подчеркивал, что Запад использует лживые заявления о якобы российской военной угрозе для обоснования своей радикальной милитаризации.
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