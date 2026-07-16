Литовский министр осадил Науседу после слов о России

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава минобороны Литвы Робертас Каунас заявил, что разведка не фиксирует скопления российских войск на границе и угрозы ударов по критической инфраструктуре нет.

Министр отметил, что Литва усиливает защиту приграничной инфраструктуры из-за якобы неких провокаций, но не привел конкретных примеров.

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Слова президента Литвы Гитанаса Науседы о якобы планируемых ударах России по критической инфраструктуре страны не соответствуют действительности, заявил глава минобороны этой прибалтийской республики Робертас Каунас в беседе с журналистами LRT.

"Наша разведка действительно работает, и мы не видим скопления российских войск на нашей границе. В настоящее время нет этой угрозы", — cказал он.

Министр отметил, что Литва усиливает защиту приграничной инфраструктуры из-за якобы неких провокаций, однако никаких конкретных примеров не привел.

Вчера пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал свежей порцией страшилок заявления из Литвы о том, что Москва якобы планирует атаки на инфраструктуру.

Ранее портал Delfi со ссылкой на интервью Гитанаса Науседы литовскому информационному агентству BNS сообщал, что, по словам президента Литвы, Россия якобы планирует удары по критической инфраструктуре прибалтийской республики.