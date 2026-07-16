Лихачев рассказал о планах "Росатома" на 2027 год

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Росатом» планирует начать строительство Приморской АЭС и новых энергоблоков на Белоярской и Смоленской АЭС в 2027 году.
- Сейчас в различной стадии реализации находятся проекты сооружения 18 энергоблоков на девяти площадках.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. "Росатом" намерен в 2027 году начать строительство Приморской АЭС, новых энергоблоков на Белоярской и Смоленской АЭС, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Отдельно отмечу, что главная задача в этом году по стройкам – это заложить основу для заливки первого бетона на трех проектах в 2027 году – в Приморье, на "Белоярке", где будет построен новый мощный реактор БН-1200, и на Смоленской станции", - сказал Лихачев, слова которого приводит корпоративное издание "Страна Росатома".
На девяти площадках в различной стадии реализации сейчас проекты сооружения 18 энергоблоков, отметил Лихачев.
"На Кольской АЭС занимаемся продлением действующих блоков и готовимся к началу строительства новых. Построим там 4 блока по 600 МВт каждый", - добавил Лихачев.
Строительство Приморской АЭС и новых блоков Кольской АЭС - это поручение президента России Владимира Путина, поэтому данные проекты находятся под особым контролем, подчеркнул Лихачев.
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"В Приморье предварительно определили площадку, строить будем реакторы ВВЭР-1000. Сейчас проводим изыскательские работы, обоснования безопасности и оформление земельного участка под строительство", - отметил глава "Росатома".
На Белоярской АЭС предстоит построить головной коммерческий энергоблок большой мощности в 1200 МВт с реактором на быстрых нейтронах и натриевым теплоносителем. Энергоблок №5 с реакторной установкой БН-1200М станет головным образцом для работы в составе двухкомпонентной ядерной энергетической системы. В ней работа "быстрых" энергетических реакторов будет сопряжена с реакторами на тепловых нейтронах, составляющими основу современного парка АЭС. Новый энергоблок поможет обеспечить замыкание ядерно-топливного цикла, что, как планируется, станет основой российской атомной энергетики будущего.