Лихачев рассказал о планах "Росатома" на 2027 год

Краткий пересказ от РИА ИИ «Росатом» планирует начать строительство Приморской АЭС и новых энергоблоков на Белоярской и Смоленской АЭС в 2027 году.

Сейчас в различной стадии реализации находятся проекты сооружения 18 энергоблоков на девяти площадках.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. "Росатом" намерен в 2027 году начать строительство Приморской АЭС, новых энергоблоков на Белоярской и Смоленской АЭС, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

"Отдельно отмечу, что главная задача в этом году по стройкам – это заложить основу для заливки первого бетона на трех проектах в 2027 году – в Приморье, на "Белоярке", где будет построен новый мощный реактор БН-1200, и на Смоленской станции", - сказал Лихачев , слова которого приводит корпоративное издание "Страна Росатома ".

На девяти площадках в различной стадии реализации сейчас проекты сооружения 18 энергоблоков, отметил Лихачев.

"На Кольской АЭС занимаемся продлением действующих блоков и готовимся к началу строительства новых. Построим там 4 блока по 600 МВт каждый", - добавил Лихачев.

Строительство Приморской АЭС и новых блоков Кольской АЭС - это поручение президента России Владимира Путина, поэтому данные проекты находятся под особым контролем, подчеркнул Лихачев.

"В Приморье предварительно определили площадку, строить будем реакторы ВВЭР-1000. Сейчас проводим изыскательские работы, обоснования безопасности и оформление земельного участка под строительство", - отметил глава "Росатома".