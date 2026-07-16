Лавров рассказал о новых горизонтах в сотрудничестве России и Китая

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что гуманитарные связи между Россией и Китаем за 25 лет действия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве вышли на принципиально новые рубежи.
- Масштабные «перекрестные» межгосударственные проекты играют ключевую роль в развитии контактов между Россией и Китаем.
- За 25 лет были достигнуты заметные успехи в области кинопроизводства, спорта и туризма, а рост взаимного турпотока измеряется двузначными цифрами благодаря безвизовому режиму поездок.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Гуманитарные связи между Россией и Китаем за 25 лет действия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве вышли на принципиально новые рубежи, написал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье для газеты "Коммерсант", приуроченной к годовщине подписания документа.
"На принципиально новые рубежи вышли гуманитарные связи. От отдельных, разовых мероприятий мы перешли к системному и многоплановому сотрудничеству, что позволило расширить общественную поддержку российско-китайского стратегического партнерства, обеспечить задел на будущее", - отметил Лавров.
По его словам, это позволило укрепить узы дружбы и доверия между нашими народами.
"Ключевую роль в развитии контактов как на уровне профильных ведомств, так и между представителями профессиональных сообществ, широкой общественности играют масштабные "перекрестные" межгосударственные проекты", - добавил министр, уточнив, что по решению лидеров двух стран они проводятся с 2006 года.
Как подчеркнул дипломат, за четверть века заметные успехи были достигнуты в области кинопроизводства, спорта и туризма. Причем, по его словам, сегодня рост взаимного турпотока измеряется двузначными цифрами, чему "во многом способствует и действующий безвизовый режим взаимных поездок".