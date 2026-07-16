Лавров рассказал о новых горизонтах в сотрудничестве России и Китая

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что гуманитарные связи между Россией и Китаем за 25 лет действия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве вышли на принципиально новые рубежи.

Масштабные «перекрестные» межгосударственные проекты играют ключевую роль в развитии контактов между Россией и Китаем.

За 25 лет были достигнуты заметные успехи в области кинопроизводства, спорта и туризма, а рост взаимного турпотока измеряется двузначными цифрами благодаря безвизовому режиму поездок.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Гуманитарные связи между Россией и Китаем за 25 лет действия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве вышли на принципиально новые рубежи, написал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье для газеты " Гуманитарные связи между Россией и Китаем за 25 лет действия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве вышли на принципиально новые рубежи, написал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье для газеты " Коммерсант ", приуроченной к годовщине подписания документа.

Россия и Китай 16 июля отмечают 25-ю годовщину подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

"На принципиально новые рубежи вышли гуманитарные связи. От отдельных, разовых мероприятий мы перешли к системному и многоплановому сотрудничеству, что позволило расширить общественную поддержку российско-китайского стратегического партнерства, обеспечить задел на будущее", - отметил Лавров.

По его словам, это позволило укрепить узы дружбы и доверия между нашими народами.

"Ключевую роль в развитии контактов как на уровне профильных ведомств, так и между представителями профессиональных сообществ, широкой общественности играют масштабные "перекрестные" межгосударственные проекты", - добавил министр, уточнив, что по решению лидеров двух стран они проводятся с 2006 года.