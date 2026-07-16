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Лавров рассказал о новых горизонтах в сотрудничестве России и Китая - РИА Новости, 16.07.2026
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00:27 16.07.2026
Лавров рассказал о новых горизонтах в сотрудничестве России и Китая

Лавров: гуманитарные связи России и Китая вышли на принципиально новые рубежи

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что гуманитарные связи между Россией и Китаем за 25 лет действия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве вышли на принципиально новые рубежи.
  • Масштабные «перекрестные» межгосударственные проекты играют ключевую роль в развитии контактов между Россией и Китаем.
  • За 25 лет были достигнуты заметные успехи в области кинопроизводства, спорта и туризма, а рост взаимного турпотока измеряется двузначными цифрами благодаря безвизовому режиму поездок.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Гуманитарные связи между Россией и Китаем за 25 лет действия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве вышли на принципиально новые рубежи, написал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье для газеты "Коммерсант", приуроченной к годовщине подписания документа.
Россия и Китай 16 июля отмечают 25-ю годовщину подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
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"На принципиально новые рубежи вышли гуманитарные связи. От отдельных, разовых мероприятий мы перешли к системному и многоплановому сотрудничеству, что позволило расширить общественную поддержку российско-китайского стратегического партнерства, обеспечить задел на будущее", - отметил Лавров.
По его словам, это позволило укрепить узы дружбы и доверия между нашими народами.
"Ключевую роль в развитии контактов как на уровне профильных ведомств, так и между представителями профессиональных сообществ, широкой общественности играют масштабные "перекрестные" межгосударственные проекты", - добавил министр, уточнив, что по решению лидеров двух стран они проводятся с 2006 года.
Как подчеркнул дипломат, за четверть века заметные успехи были достигнуты в области кинопроизводства, спорта и туризма. Причем, по его словам, сегодня рост взаимного турпотока измеряется двузначными цифрами, чему "во многом способствует и действующий безвизовый режим взаимных поездок".
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