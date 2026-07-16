Жители Латвии нападают на дроны для проверки линий электропередачи

Краткий пересказ от РИА ИИ В Латвии участились случаи нападения на дроны, используемые компанией Sadales tīkls для контроля за линиями электропередачи.

Местные жители проявляют агрессию к дронам, закидывая их камнями и поливая водой.

Sadales tīkls планирует обследовать около 10 тысяч километров линий электропередачи с помощью дронов до зимы.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Случаи нападения на дроны, используемые для контроля за линиями электропередачи, участились в Латвии - местные жители закидывают их камнями и поливают водой, заявила руководитель по развитию компании Sadales tīkls Диана Гауче.

В 2026 году латвийская компания по обслуживанию и развитию электросетей Sadales tīkls начала использовать дроны для обследования сетей, однако их операторы все чаще сталкиваются с агрессией со стороны жителей.

"Люди реагируют (на дроны - ред.) очень по-разному. Иногда они боятся и не понимают, что это за дрон. Конфликтные ситуации действительно были. В нас направляли струи воды из шлангов, бросали камни и палки, звучали угрозы (операторам дронов, - ред.)", - рассказала Гауче сайту otkrito.lv.

До зимы с помощью дронов планируется обследовать около 10 тысяч километров линий электропередачи по всей Латвии . В Sadales tīkls подчеркнули, что дроны летают только над трассами линий электропередачи и охранными зонами.

Оператор всегда находится поблизости, в пределах прямой видимости беспилотника, а жители имеют право попросить его предъявить документы. Компания также заранее уведомляет владельцев земельных участков и недвижимости о запланированных полетах, а маршруты опубликованы на ее сайте.

Официальные лица России неоднократно заявляли, что страны Прибалтики предоставляют дронам ВСУ воздушные коридоры для атак на Россию. Украинские дроны несколько раз падали на территории самой Латвии, в частности, на нефтебазе в Резекне.