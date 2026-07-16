Лантратова прорабатывает возможность возвращения российских военнопленных

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о проработке возможности скорейшего возвращения российских военнопленных.
- Лантратова провела встречу с представителями инициативной группы родственников российских бойцов СВО из Донбасса, которые находятся в украинском плену.
- Возвращение бойцов СВО из плена является безусловным приоритетом работы аппарата Лантратовой.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что прорабатывается возможность скорейшего возвращения российских военнопленных, в том числе в рамках ближайших обменных процессов с Украиной.
Федеральный уполномоченный рассказала, что в рамках общероссийского приема граждан совместно с депутатом Госдумы Зурабом Макиевым и омбудсменом ДНР Дарьей Морозовой провела встречу с представителями инициативной группы родственников российских бойцов СВО из Донбасса, которые уже длительное время находятся в украинском плену.
"Сейчас мы детально прорабатываем возможности для их скорейшего возвращения домой, в том числе в рамках ближайших обменных процессов. Мы не остановим работу, пока каждый наш защитник не вернется к своей семье", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Она отметила, что возвращение бойцов СВО из плена - безусловный приоритет работы ее аппарата.