Рейтинг@Mail.ru
Лантратова прорабатывает возможность возвращения российских военнопленных - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:52 16.07.2026
Лантратова прорабатывает возможность возвращения российских военнопленных

Лантратова: прорабатывается возможность скорейшего возвращения пленных

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Яна Лантратова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о проработке возможности скорейшего возвращения российских военнопленных.
  • Лантратова провела встречу с представителями инициативной группы родственников российских бойцов СВО из Донбасса, которые находятся в украинском плену.
  • Возвращение бойцов СВО из плена является безусловным приоритетом работы аппарата Лантратовой.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что прорабатывается возможность скорейшего возвращения российских военнопленных, в том числе в рамках ближайших обменных процессов с Украиной.
Федеральный уполномоченный рассказала, что в рамках общероссийского приема граждан совместно с депутатом Госдумы Зурабом Макиевым и омбудсменом ДНР Дарьей Морозовой провела встречу с представителями инициативной группы родственников российских бойцов СВО из Донбасса, которые уже длительное время находятся в украинском плену.
Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Спасатели, разбиравшие завалы в Старобельске, плакали, сообщила Лантратова
15 июля, 15:56
"Сейчас мы детально прорабатываем возможности для их скорейшего возвращения домой, в том числе в рамках ближайших обменных процессов. Мы не остановим работу, пока каждый наш защитник не вернется к своей семье", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Она отметила, что возвращение бойцов СВО из плена - безусловный приоритет работы ее аппарата.
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Россия и Украина ведут переговоры по следующим обменам, сообщила Лантратова
15 июля, 15:15
 
РоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЯна ЛантратоваДарья МорозоваГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала