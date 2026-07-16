В Курской области снаряд взорвался в руках у женщины

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Женщина ранена в Льговском районе Курской области, она подняла в поле снаряд, который взорвался у нее в руках, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Губернатор уточнил, что пострадавшей оказали первую медицинскую помощь. Глава региона также призвал жителей при обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним и не брать в руки.