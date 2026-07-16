Рейтинг@Mail.ru
В Курской области снаряд взорвался в руках у женщины - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:49 16.07.2026
В Курской области снаряд взорвался в руках у женщины

В Курской области поднятый в поле снаряд взорвался в руках у женщины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Льговском районе Курской области женщина подняла в поле снаряд, который взорвался у нее в руках.
  • У 77-летней женщины диагностированы травматическая ампутация пальцев на левой руке и рваные раны.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Женщина ранена в Льговском районе Курской области, она подняла в поле снаряд, который взорвался у нее в руках, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Местная жительница в поле подняла снаряд, который взорвался у нее в руках. У 77-летней женщины травматическая ампутация пальцев на левой руке, рваные раны", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что пострадавшей оказали первую медицинскую помощь. Глава региона также призвал жителей при обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним и не брать в руки.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
В Курской области мужчина подорвался на мине
5 июля, 16:02
 
ПроисшествияЛьговский районКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала