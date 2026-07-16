В Курской области снаряд взорвался в руках у женщины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Льговском районе Курской области женщина подняла в поле снаряд, который взорвался у нее в руках.
- У 77-летней женщины диагностированы травматическая ампутация пальцев на левой руке и рваные раны.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Женщина ранена в Льговском районе Курской области, она подняла в поле снаряд, который взорвался у нее в руках, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Местная жительница в поле подняла снаряд, который взорвался у нее в руках. У 77-летней женщины травматическая ампутация пальцев на левой руке, рваные раны", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что пострадавшей оказали первую медицинскую помощь. Глава региона также призвал жителей при обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним и не брать в руки.
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5 июля, 16:02