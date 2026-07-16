В Курске задержали подростка, пытавшегося присоединиться к террористам

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Задержан 15-летний житель Курска, попытавшийся присоединиться к террористической организации через переписку с неизвестным, сообщил Следственный комитет России.

Подростка задержали, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности террористической организации). Решается вопрос о заключении под стражу.