В Курске задержали подростка, пытавшегося присоединиться к террористам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Курске задержан 15-летний подросток, который пытался присоединиться к террористической организации.
- Подростка обвиняют в приготовлении к участию в деятельности террористической организации.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Задержан 15-летний житель Курска, попытавшийся присоединиться к террористической организации через переписку с неизвестным, сообщил Следственный комитет России.
"В мае 2026 года несовершеннолетний обвиняемый, придерживаясь идеологии террористической организации, деятельность которой признана Верховным судом Российской Федерации запрещенной… вступил в переписку с неустановленным лицом, действующим от имени террористической организации. В ходе общения обвиняемый заявил о своем желании и готовности осуществлять совместную деятельность с террористической организацией", - говорится в канале СК РФ на платформе "Макс".
Подростка задержали, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности террористической организации). Решается вопрос о заключении под стражу.