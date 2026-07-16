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В Курске задержали подростка, пытавшегося присоединиться к террористам - РИА Новости, 16.07.2026
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11:00 16.07.2026
В Курске задержали подростка, пытавшегося присоединиться к террористам

В Курске задержали подростка, пытавшегося вступить в экстремистскую организацию

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Курске задержан 15-летний подросток, который пытался присоединиться к террористической организации.
  • Подростка обвиняют в приготовлении к участию в деятельности террористической организации.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Задержан 15-летний житель Курска, попытавшийся присоединиться к террористической организации через переписку с неизвестным, сообщил Следственный комитет России.
"В мае 2026 года несовершеннолетний обвиняемый, придерживаясь идеологии террористической организации, деятельность которой признана Верховным судом Российской Федерации запрещенной… вступил в переписку с неустановленным лицом, действующим от имени террористической организации. В ходе общения обвиняемый заявил о своем желании и готовности осуществлять совместную деятельность с террористической организацией", - говорится в канале СК РФ на платформе "Макс".
Подростка задержали, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности террористической организации). Решается вопрос о заключении под стражу.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
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