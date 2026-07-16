В МЧС назвали опасный перепад температуры воды и воздуха при купании

Краткий пересказ от РИА ИИ Резкий перепад температуры воды и воздуха более чем на десять градусов может быть смертельно опасен для людей с хроническими заболеваниями.

С начала лета операторы единой службы спасения «112» приняли 98 вызовов о происшествиях на водоемах Подмосковья.

Необходимо соблюдать правила безопасности при купании: не купаться в состоянии алкогольного опьянения, на необорудованных пляжах, не оставлять детей без присмотра у воды и не заплывать за буйки.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Купание в водоеме потенциально опасно для человека при резком перепаде температуры воды и воздуха более чем на десять градусов, такой температурный перепад может стать смертельно опасным для людей с хроническими заболеваниями, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области.

"Нарушение правил безопасности при купании может стоить жизни. Не заходите в воду при резком перепаде температуры, если вода и воздух холоднее друг друга больше чем на десять градусов", - сказал собеседник агентства, отметив, что такие температурные качели смертельно опасны для людей с хроническими заболеваниями.

Он добавил, что с начала лета операторы единой службы спасения "112" уже приняли 98 вызовов о происшествиях на водоемах Подмосковья . "Это только официальная статистика, за каждым таким звонком - чья-то тревога, а иногда и трагедия", - отметил представитель ведомства.

Чтобы отдых на воде не закончился бедой, не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения, а также на необорудованных пляжах. "Запрещается заплывать за буйки, прыгать с пирсов, лодок и катеров. Ни на секунду не оставляйте детей без присмотра у воды, даже на мелководье", - подчеркнул собеседник агентства.