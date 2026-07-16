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В МЧС назвали опасный перепад температуры воды и воздуха при купании - РИА Новости, 16.07.2026
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02:52 16.07.2026 (обновлено: 02:53 16.07.2026)
В МЧС назвали опасный перепад температуры воды и воздуха при купании

МЧС: перепад температуры водоема в 10 градусов может быть опасен

© РИА Новости / Григорий СысоевОтдых горожан на пляже
Отдых горожан на пляже - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Отдых горожан на пляже. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Резкий перепад температуры воды и воздуха более чем на десять градусов может быть смертельно опасен для людей с хроническими заболеваниями.
  • С начала лета операторы единой службы спасения «112» приняли 98 вызовов о происшествиях на водоемах Подмосковья.
  • Необходимо соблюдать правила безопасности при купании: не купаться в состоянии алкогольного опьянения, на необорудованных пляжах, не оставлять детей без присмотра у воды и не заплывать за буйки.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Купание в водоеме потенциально опасно для человека при резком перепаде температуры воды и воздуха более чем на десять градусов, такой температурный перепад может стать смертельно опасным для людей с хроническими заболеваниями, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области.
"Нарушение правил безопасности при купании может стоить жизни. Не заходите в воду при резком перепаде температуры, если вода и воздух холоднее друг друга больше чем на десять градусов", - сказал собеседник агентства, отметив, что такие температурные качели смертельно опасны для людей с хроническими заболеваниями.
Он добавил, что с начала лета операторы единой службы спасения "112" уже приняли 98 вызовов о происшествиях на водоемах Подмосковья. "Это только официальная статистика, за каждым таким звонком - чья-то тревога, а иногда и трагедия", - отметил представитель ведомства.
Чтобы отдых на воде не закончился бедой, не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения, а также на необорудованных пляжах. "Запрещается заплывать за буйки, прыгать с пирсов, лодок и катеров. Ни на секунду не оставляйте детей без присмотра у воды, даже на мелководье", - подчеркнул собеседник агентства.
Он отметил коварность надувных матрасов и кругов. "Ветер и течение могут унести их далеко от берега за считанные минуты. Избегайте также пиковой солнечной активности, носите головные уборы и пейте больше воды, чтобы не получить тепловой удар на пляже. Если вы стали свидетелем происшествия или чувствуете, что сами не можете справиться с ситуацией, немедленно звоните по номеру "112", - заключил представитель ведомства.
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