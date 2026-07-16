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На Кубани продлили налоговые льготы для инвесторов в курортную отрасли - РИА Новости, 16.07.2026
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Краснодарский край
 
21:07 16.07.2026
На Кубани продлили налоговые льготы для инвесторов в курортную отрасли

Льготы для инвесторов в курортную отрасль Кубани продлили до конца 2030 года

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЯхты на центральном причале Геленджика
Яхты на центральном причале Геленджика - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 16 июл – РИА Новости. Налоговые льготы для инвесторов, которые вкладываются в развитие курортной отрасли Кубани, продлены до конца 2030 года, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Предложение о сохранении преференций для инвесторов было рассмотрено на повестке 85-й сессии законодательного собрания Кубани по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Депутаты поддержали инициативу главы Кубани.
"В Краснодарском крае продлили налоговые льготы для инвесторов в курортной отрасли. Меру поддержки туристических инвестпроектов на Кубани ввели в 2022 году. Льготу продлили до конца 2030 года", - сказали журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Там рассказали, что льгота действует до 10 налоговых периодов и применяется к имуществу, созданному или приобретенному в рамках инвестпроекта. Уточняется, что в первые пять лет налог будет снижен на 99%, далее - на 75% и 50%.
В настоящее время льгота предоставлена для реализации 12 инвестиционных проектов, объекты санаторно-курортной отрасли находятся в Новороссийске, Геленджике, Сочи и Анапе, Усть-Лабинском и Темрюкском районах.
По данным пресс-службы администрации, с начала следующего года налоговые льготы будут распространяться на инвестпроекты объемом более 3 миллиарда рублей. Механизм будут применять при строительстве гостиниц 4 и 5 звезд или санаторно-курортных объектов с лицензией на медицинскую деятельность. Преференции станут доступны и для проектов по реконструкции санаториев и объектов культурного наследия.
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