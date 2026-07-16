На Кубани продлили налоговые льготы для инвесторов в курортную отрасли

КРАСНОДАР, 16 июл – РИА Новости. Налоговые льготы для инвесторов, которые вкладываются в развитие курортной отрасли Кубани, продлены до конца 2030 года, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Предложение о сохранении преференций для инвесторов было рассмотрено на повестке 85-й сессии законодательного собрания Кубани по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Депутаты поддержали инициативу главы Кубани.

"В Краснодарском крае продлили налоговые льготы для инвесторов в курортной отрасли. Меру поддержки туристических инвестпроектов на Кубани ввели в 2022 году. Льготу продлили до конца 2030 года", - сказали журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Там рассказали, что льгота действует до 10 налоговых периодов и применяется к имуществу, созданному или приобретенному в рамках инвестпроекта. Уточняется, что в первые пять лет налог будет снижен на 99%, далее - на 75% и 50%.

В настоящее время льгота предоставлена для реализации 12 инвестиционных проектов, объекты санаторно-курортной отрасли находятся в Новороссийске, Геленджике, Сочи и Анапе, Усть-Лабинском и Темрюкском районах.