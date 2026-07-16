Решение о субсидировании закупок топлива для Крыма принято, заявил Аксенов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В рамках поручения Владимира Путина о субсидировании закупок топлива для Крыма федеральные органы власти завершают проработку предоставления субсидии.
- Глава республики Сергей Аксенов рассчитывает, что вопрос будет решен окончательно к понедельнику.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Решение в рамках поручения президента России Владимира Путина о субсидировании закупок топлива для Крыма принято, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
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"Федеральные органы власти завершают проработку поручения президента о предоставлении Крыму субсидии на закупку топлива. Рассчитываем, что к понедельнику этот вопрос будет решен окончательно", - написал Аксенов в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, все необходимые окончательные поручения уже даны вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.
"До конца недели все должно быть сведено", - подчеркнул Аксенов.
Президент России Владимир Путин 8 июля провел совещание с правительством, в рамках которого в том числе обсуждался вопрос обеспечения Крыма и Севастополя топливом. Глава государства призвал быстрее принять решение по субсидированию закупок топлива для Крыма.
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