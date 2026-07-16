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Решение о субсидировании закупок топлива для Крыма принято, заявил Аксенов - РИА Новости, 16.07.2026
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14:50 16.07.2026 (обновлено: 14:52 16.07.2026)
Решение о субсидировании закупок топлива для Крыма принято, заявил Аксенов

Аксенов: решение о субсидировании закупок топлива для Крыма принято

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Топливные пистолеты на автозаправочной станции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В рамках поручения Владимира Путина о субсидировании закупок топлива для Крыма федеральные органы власти завершают проработку предоставления субсидии.
  • Глава республики Сергей Аксенов рассчитывает, что вопрос будет решен окончательно к понедельнику.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Решение в рамках поручения президента России Владимира Путина о субсидировании закупок топлива для Крыма принято, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
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"Федеральные органы власти завершают проработку поручения президента о предоставлении Крыму субсидии на закупку топлива. Рассчитываем, что к понедельнику этот вопрос будет решен окончательно", - написал Аксенов в своем канале на платформе "Макс".

По его словам, все необходимые окончательные поручения уже даны вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.
"До конца недели все должно быть сведено", - подчеркнул Аксенов.
Президент России Владимир Путин 8 июля провел совещание с правительством, в рамках которого в том числе обсуждался вопрос обеспечения Крыма и Севастополя топливом. Глава государства призвал быстрее принять решение по субсидированию закупок топлива для Крыма.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Как Россия накачивает себя топливом
15 июля, 08:00
 
Республика КрымРоссияСевастопольСергей Аксенов (политик)Владимир ПутинМарат Хуснуллин
 
 
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