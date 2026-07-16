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В Крыму задержали сторонника украинских националистов - РИА Новости, 16.07.2026
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11:07 16.07.2026 (обновлено: 11:17 16.07.2026)
В Крыму задержали сторонника украинских националистов

У задержанного в Крыму сторонника украинских националистов нашли шевроны США

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В крымском поселке Советское задержали сторонника украинских националистов.
  • У задержанного в гараже найдена украинская атрибутика, а также флаги и шевроны США.
  • Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы за публичные призывы к осуществлению экстремистской и, возможно, террористической деятельности.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Сторонник украинских националистов задержан в крымском поселке Советское, у него в гараже найдена украинская атрибутика, а также флаги и шевроны США, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
"Пресечена противоправная деятельность жителя поселка городского типа Советское, публично одобрявшего деятельность Вооруженных сил Украины и призывавшего к уничтожению российских военнослужащих", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 44-летний мужчина придерживается украинских националистических взглядов, а в его гараже найдена многочисленная атрибутика с украинской символикой, а также флаги и шевроны США.
«
"Задержанный размещал в украинских группах интернет-мессенджера "Telegram" комментарии, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку профессиональной принадлежности (российские военнослужащие), призывал к уничтожению российских военкоматов и "Юнармии", - рассказали в управлении.
Следователями возбуждено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, решается вопрос о возбуждении уголовного за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
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